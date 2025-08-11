Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हरियाणा में बरसात अभी बाकी है, 2 जिलों में रेड और 8 जिलों में येलो अलर्ट, चंडीगढ़ में झमाझम बरसात से सुहावना हुआ मौसम - HARYANA MONSOON UPDATE

हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

हरियाणा में बरसात जारी
हरियाणा में बरसात जारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025 at 8:58 AM IST

2 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक्टिव है. पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मौसम विभाग ने हरियाणा के 8 जिलों में आज यानी सोमवार को बारिश का येलो अलर्ट है. मौसम विभाग के मुताबिक, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में बारिश की संभावना है. वहीं, यमुनानगर में रविवार रात से ही बारिश हो रही है. सोमवार सुबह 11 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अंबाला के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की चेतावनी है.

अभी बरसात बाकी है: इसके अलावा, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जहां तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में 14 अगस्त तक बारिश की संभावना है. इस मानसून सीजन में सामान्य से 16 फीसदी अधिक बारिश हुई है. यमुनानगर में सबसे अधिक और कैथल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है. 10 अगस्त तक औसतन 257.1 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 297.9 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है.

चंडीगढ़ में झमाझम बरसात: मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अगस्त को भी बारिश की संभावना जताई है, हालांकि इन दिनों के लिए अलर्ट जारी नहीं किया गया है. सामान्य बारिश के आसार हैं. वहीं, चंडीगढ़ की बात करें तो सोमवार सुबह से हल्की बारिश हो रही है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है. वहीं, शहर में रविवार शाम भी हल्की बारिश हुई थी. लोगों को उमस से भी थोड़ी राहत मिली है.

ये भी पढ़ें: भिवानी में टूटी घग्घर ड्रेन, 2500 एकड़ जमीन जलमग्न, किसानों ने की मुआवजे की मांग

ये भी पढ़ें: सोनीपत में भारी बारिश में फंस गई गाड़ियां, 500 से 1000 रुपए चार्ज करके निकाल रहे युवक

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक्टिव है. पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मौसम विभाग ने हरियाणा के 8 जिलों में आज यानी सोमवार को बारिश का येलो अलर्ट है. मौसम विभाग के मुताबिक, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में बारिश की संभावना है. वहीं, यमुनानगर में रविवार रात से ही बारिश हो रही है. सोमवार सुबह 11 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अंबाला के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की चेतावनी है.

अभी बरसात बाकी है: इसके अलावा, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जहां तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में 14 अगस्त तक बारिश की संभावना है. इस मानसून सीजन में सामान्य से 16 फीसदी अधिक बारिश हुई है. यमुनानगर में सबसे अधिक और कैथल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है. 10 अगस्त तक औसतन 257.1 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 297.9 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है.

चंडीगढ़ में झमाझम बरसात: मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अगस्त को भी बारिश की संभावना जताई है, हालांकि इन दिनों के लिए अलर्ट जारी नहीं किया गया है. सामान्य बारिश के आसार हैं. वहीं, चंडीगढ़ की बात करें तो सोमवार सुबह से हल्की बारिश हो रही है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है. वहीं, शहर में रविवार शाम भी हल्की बारिश हुई थी. लोगों को उमस से भी थोड़ी राहत मिली है.

ये भी पढ़ें: भिवानी में टूटी घग्घर ड्रेन, 2500 एकड़ जमीन जलमग्न, किसानों ने की मुआवजे की मांग

ये भी पढ़ें: सोनीपत में भारी बारिश में फंस गई गाड़ियां, 500 से 1000 रुपए चार्ज करके निकाल रहे युवक

For All Latest Updates

TAGGED:

YELLOW ALERT IN HARYANAAMBALA AND YAMUNA NAGGER RED ALERTहरियाणा में बारिशरेड और येलो अलर्ट जारीHARYANA MONSOON UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.