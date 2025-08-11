चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक्टिव है. पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मौसम विभाग ने हरियाणा के 8 जिलों में आज यानी सोमवार को बारिश का येलो अलर्ट है. मौसम विभाग के मुताबिक, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में बारिश की संभावना है. वहीं, यमुनानगर में रविवार रात से ही बारिश हो रही है. सोमवार सुबह 11 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अंबाला के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की चेतावनी है.

अभी बरसात बाकी है: इसके अलावा, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जहां तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में 14 अगस्त तक बारिश की संभावना है. इस मानसून सीजन में सामान्य से 16 फीसदी अधिक बारिश हुई है. यमुनानगर में सबसे अधिक और कैथल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है. 10 अगस्त तक औसतन 257.1 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 297.9 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है.

चंडीगढ़ में झमाझम बरसात: मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अगस्त को भी बारिश की संभावना जताई है, हालांकि इन दिनों के लिए अलर्ट जारी नहीं किया गया है. सामान्य बारिश के आसार हैं. वहीं, चंडीगढ़ की बात करें तो सोमवार सुबह से हल्की बारिश हो रही है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है. वहीं, शहर में रविवार शाम भी हल्की बारिश हुई थी. लोगों को उमस से भी थोड़ी राहत मिली है.

