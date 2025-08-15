ETV Bharat / state

हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस पर जमकर बरस रहे बदरा, 7 जिलों में अलर्ट, 3 दिन लगातार होगी बारिश - HARYANA MONSOON UPDATE

हरियाणा में 15 अगस्त पर 7 जिलों में बारिश काअलर्ट जारी किया गया है. अगले तीन दिन बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

हरियाणा में बारिश की चेतावनी
हरियाणा में बारिश की चेतावनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2025 at 9:29 AM IST

चंडीगढ़: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार भारी बारिश जारी है. हरियाणा में शुक्रवार यानी आज स्वतंत्रता दिवस पर 7 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं.

3 दिन बारिश की संभावना: वहीं, इस पूरे सीजन की बात करें तो हरियाणा में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. यमुनानगर में सबसे ज्यादा 700 एमएम और सबसे कम कैथल में दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर भी मौसम सुहावना बना हुआ है. गुरुवार दोपहर भारी बारिश रही और शुक्रवार को आसमान में बादल छाए हुए हैं. बारिश की संभावना है और तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं.

जींद में लबालब जलभराव: राज्य के अधिकतर जिलों में गुरुवार को भारी बारिश हुई और कई जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कें तालाब में तब्दील हो गई. गुरुवार को बारिश का सबसे ज्यादा असर जींद जिले में देखने को मिला. यहां सड़कें तालाब बन गई और कई घरों के अंदर पानी घुस गया और हालात बेकाबू हो गए. तीन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते 125 एमएम बारिश से सड़कें दरिया बन गई. जिसके चलते आवाजाही भी ठप रही. गाड़ियां सड़क पर पानी में डूबती हुई नजर आई.

