चंडीगढ़: हरियाणा में भारी बारिश से तबाही का मंजर है. हिमाचल में लगातार हो रही जबरदस्त बारिश से यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. हथनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले गए हैं. रेवाड़ी, झज्जर, पंचकूला में गजब की बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह के लिए यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला और कुरुक्षेत्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है.हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने UAE का दौरा रद्द कर दिया है.

हरियाणा के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट (Etv Bharat)

हथिनी कुंड बैराज के सभी गेट खोले गए: हथिनी कुंड बैराज पर रात 2 बजे 1 लाख 5 हजार क्यूसेक पानी आने से सभी गेट खोल दिए गए हैं. इस समय 2 लाख 72 हजार क्यूसेक पानी है, जो इस सीजन का सबसे अधिक है. बारिश के चलते जगह-जगह से नुकसान की खबरें आ रही है. सिरसा में गांव रिसालियाखेड़ा में जलभराव के चलते दीवार गिर गई है. कैथल में घरों तक पानी पहुंच गया है.

घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा: वहीं, रात के समय 3 बजे घग्गर नदी में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. घग्गर नदी के साथ लगते पंजाब और हरियाणा के जिलों के लिए चिंताजनक हालात बन गए हैं. इन जिलों में पंचकूला, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है.

शहरों में जलभराव: ऊधर, चंडीगढ़ और पंचकूला, मोहाली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. सोमवार का दिन है और सुबह से ऑफिस के लोग दफ्तर पहुंचने में लेट हो रहे हैं. जलभराव के चलते जगह-जगह पर टैक्सी, ऑटो और बाइक खराब हो गई है. नदी-नाले उफान पर हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी में उफान: पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश से मारकंडा उफान पर है. शाहाबाद के बाद झांसा और इस्माइलाबाद के आसपास के लोग मारकंडा में ज्यादा पानी आने से डरे हुए हैं. वहीं, मारकंडा के उफान से बिगड़े हालात पर प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है. किसी भी इमरजेंसी के लिए SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) को शाहाबाद SDM को रिपोर्ट करने के लिए तैनात किया गया है, ताकि राहत व बचाव कार्य तुरंत शुरू किए जा सके. झांसा और इस्माइलाबाद के पास का कुछ एरिया भी जलभराव से प्रभावित हुआ है. किसानों की फसलें जलमग्न हो गई है.

