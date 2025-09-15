ETV Bharat / state

हरियाणा में उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल, इस दिन से मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, राज्य में अब तक सामान्य से 41 फीसदी ज्यादा हुई बरसात

हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ गया है. जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

Haryana Monsoon Update
Haryana Monsoon Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 7:30 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में भारी बरसात और जलभराव के बाद अब मानसून कमजोर पड़ गया है. मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. राज्य के कई जिलों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होगी. आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, 17 सितंबर से एक बार फिर मानसून के एक्टिव होने की संभावना है.

सामान्य से ज्यादा MM वर्षा दर्ज: मौसम विभाग के अनुसार, 16,17 और 18 सितंबर को फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश के आसार हैं और 25 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहेगा. अब तक प्रदेश में कुल 564.8 एमएम बारिश दर्ज की गई है. जबकि प्रदेश में सामान्य बारिश 401.1 होती है. इस बार मानसून में सामान्य से 41 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. इस दौरान राज्य के यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. यहां पर 1080 एमएम बारिश हुई है. जबकि सबसे कम सिरसा में 346 एमएम बारिश दर्ज की गई है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम: 16 सितंबर को हरियाणा में केवल पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला में ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार है. बाकी जिलों में साफ रहेगा. 17 सितंबर को पंचकूला और यमुनानगर में तेज बारिश की संभावना है. जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

