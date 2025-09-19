हरियाणा के 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना, कल हो जाएगी मानसून की वापसी
हरियाणा के 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा.
Published : September 19, 2025 at 7:16 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून सक्रिय है. मौसम विभाग ने आज, शुक्रवार को भी 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के आसार हैं. आगामी तीन दिनों तक राज्य में मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, कल यानी शनिवार से मानसून की वापसी होगी. इस बार मानसून में सामान्य से 39 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. बारिश के थमने के बाद अब गर्मी के भी आसार बढ़ गए हैं. क्योंकि उमस भरी गर्मी लोगों को काफी परेशान कर रही है. गुरुवार को सबसे ज्यादा तापमान हिसार में 36.9 दर्ज किया गया है.
6 जिलों में हल्की बारिश: मौसम विभाग ने आज पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और पानीपत में हल्की बारिश की संभावना जताई है. पहाड़ी राज्य हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के कारण कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है. चार घंटे के भीतर करीब 14 हजार क्यूसेक वाटर लेवल बढ़ा है. राज्य में सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर जिले में 1115.7 एमएम दर्ज की गई है. सबसे कम वर्षा सिरसा में दर्ज की गई है. जिले में मानसून सीजन में 346 एमएम बारिश हुई है.
Light to Moderate Rain with thunderstorm and lightning is likely over the parts of Tricity ( Chandigarh, SAS Nagar(Mohali) & Panchkula) & adjoining areas during next 2-3 hours. pic.twitter.com/I7z8cKokDf— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 18, 2025
मानसून से राज्य में भारी नुकसान: राज्य में भारी बारिश और जलभराव से फसलों को भारी नुकसान हो गया है. मुआवजे के लिए खोला गया क्षतिपूर्ति पोर्टल भी 15 सितंबर को बंद हो गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 4 लाख से ज्यादा किसानों ने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है. किसानों की लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है. सबसे ज्यादा नुकसान भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद में हुआ है. इसके अलावा, लोगों के घर जलमग्न हो गए. कहीं पर लोगों की जान चली गई तो कहीं पर सड़कें भी टूटी. जिसके चलते राज्य में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 18-09-2025 pic.twitter.com/5Yut8SQp38— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 18, 2025
ये भी पढ़ें: "आर्ट" से पंजाब की मदद, चंडीगढ़ में स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन, फ्लड रिलीफ फंड में डोनेट की जाएगी पूरी राशि
ये भी पढ़ें: यमुनानगर में शिव मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, इस सीजन जिले के दूसरे मंदिर को नुकसान