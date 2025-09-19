ETV Bharat / state

हरियाणा के 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना, कल हो जाएगी मानसून की वापसी

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून सक्रिय है. मौसम विभाग ने आज, शुक्रवार को भी 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के आसार हैं. आगामी तीन दिनों तक राज्य में मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, कल यानी शनिवार से मानसून की वापसी होगी. इस बार मानसून में सामान्य से 39 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. बारिश के थमने के बाद अब गर्मी के भी आसार बढ़ गए हैं. क्योंकि उमस भरी गर्मी लोगों को काफी परेशान कर रही है. गुरुवार को सबसे ज्यादा तापमान हिसार में 36.9 दर्ज किया गया है.

6 जिलों में हल्की बारिश: मौसम विभाग ने आज पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और पानीपत में हल्की बारिश की संभावना जताई है. पहाड़ी राज्य हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के कारण कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है. चार घंटे के भीतर करीब 14 हजार क्यूसेक वाटर लेवल बढ़ा है. राज्य में सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर जिले में 1115.7 एमएम दर्ज की गई है. सबसे कम वर्षा सिरसा में दर्ज की गई है. जिले में मानसून सीजन में 346 एमएम बारिश हुई है.