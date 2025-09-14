ETV Bharat / state

हरियाणा के 8 जिलों में हल्की बारिश, चंडीगढ़ में झमाझम बरसात के बाद खिली धूप, इस दिन फिर सक्रिय होगा मानसून

हरियाणा में आज हल्की बारिश की संभावना है. 16 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है. 17 सितंबर को बढ़ेगी मानसून की सक्रियता.

हरियाणा के 8 जिलों में हल्की बारिश
हरियाणा के 8 जिलों में हल्की बारिश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 10:53 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 11:20 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में आज यानी रविवार को 8 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, पंचकूला, चंडीगढ़ में भी सुबह तेज बारिश हुई और करीब 8 बजे तक बरसात हुई. जिसके बाद धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है. 16 सितंबर तक मौसम साफ रहने का आसार हैं. इसके बाद फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में जबरदस्त बारिश का अनुमान है. 17 सितंबर को तीन जिलों में तेज और 11 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है.

आज का मौसम: मौसम विभाग ने रविवार को पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत में कुछ एरिया में हल्की बूंदाबांदी हुई. इसके अलावा, बाकी जिलों में मौसम साफ बना हुआ है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम: 15 सितंबर को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में कुछ क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. इसके अलावा, बाकी सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा. 16 सितंबर को हरियाणा में केवल पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला में ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार है. बाकी जिलों में साफ रहेगा. 17 सितंबर को पंचकूला और यमुनानगर में तेज बारिश की संभावना है. जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

RAIN IN HARYANARAIN IN CHANDIGARHहरियाणा में बारिशचंडीगढ़ में बारिशHARYANA MONSOON UPDATE

