हरियाणा के 8 जिलों में होगी बारिश, इस दिन हो जाएगी मानसून की विदाई, जानें राज्य में अब तक कितना हुआ नुकसान

चंडीगढ़: मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा में आज यानी मंगलवार को 8 जिलों में बारिश के आसार है. जींद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. जबकि, अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 17 सितंबर से एक बार फिर मौसम बदलेगा और जमकर बदरा बरसेंगे. यानी एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा.

इस दिन होगी मानसून की विदाई: 19 सितंबर तक लगातार बारिश होगी और 20 सितंबर के बाद मानसून की विदाई हो जाएगी. प्रदेश में मानसून सीजन की अभी तक सामान्य से 40 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 17-19 सितंबर के बीच कहीं-कहीं हवाएं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी. 20 सितंबर के बाद मानसून की सक्रियता कमजोर हो जाएगी. जिसके चलते मौसम परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना कम हो जाएगी.

मानसून से राज्य में भारी नुकसान: राज्य में भारी बारिश और जलभराव से फसलों को भारी नुकसान हो गया है. मुआवजे के लिए खोला गया क्षतिपूर्ति पोर्टल भी 15 सितंबर को बंद हो गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 4 लाख से ज्यादा किसानों ने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है. किसानों की लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है. सबसे ज्यादा नुकसान भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद में हुआ है. यहां अभी भी जलभराव है. इसके अलावा, लोगों के घर जलमग्न हो गए. कहीं पर लोगों की जान चली गई तो कहीं पर सड़कें भी टूटी. जिसके चलते राज्य में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है.