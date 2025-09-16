ETV Bharat / state

हरियाणा के 8 जिलों में होगी बारिश, इस दिन हो जाएगी मानसून की विदाई, जानें राज्य में अब तक कितना हुआ नुकसान

हरियाणा के 8 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है. 19 सितंबर तक बरसात होगी. जानें राज्य के नुकसान का आकलन

हरियाणा के 8 जिलों में होगी बारिश
हरियाणा के 8 जिलों में होगी बारिश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 6:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा में आज यानी मंगलवार को 8 जिलों में बारिश के आसार है. जींद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. जबकि, अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 17 सितंबर से एक बार फिर मौसम बदलेगा और जमकर बदरा बरसेंगे. यानी एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा.

इस दिन होगी मानसून की विदाई: 19 सितंबर तक लगातार बारिश होगी और 20 सितंबर के बाद मानसून की विदाई हो जाएगी. प्रदेश में मानसून सीजन की अभी तक सामान्य से 40 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 17-19 सितंबर के बीच कहीं-कहीं हवाएं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी. 20 सितंबर के बाद मानसून की सक्रियता कमजोर हो जाएगी. जिसके चलते मौसम परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना कम हो जाएगी.

मानसून से राज्य में भारी नुकसान: राज्य में भारी बारिश और जलभराव से फसलों को भारी नुकसान हो गया है. मुआवजे के लिए खोला गया क्षतिपूर्ति पोर्टल भी 15 सितंबर को बंद हो गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 4 लाख से ज्यादा किसानों ने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है. किसानों की लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है. सबसे ज्यादा नुकसान भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद में हुआ है. यहां अभी भी जलभराव है. इसके अलावा, लोगों के घर जलमग्न हो गए. कहीं पर लोगों की जान चली गई तो कहीं पर सड़कें भी टूटी. जिसके चलते राज्य में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN HARYANAHARYANA MONSOONHARYANA MONSOON UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.