पूरे हरियाणा में बारिश की चेतावनी, 8 जिलों में भारी बारिश, जानें चंडीगढ़ मौसम अपडेट - HARYANA MONSOON UPDATE

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 30, 2025 at 7:35 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 8:41 AM IST 3 Min Read

चंडीगढ़/हिसार: हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग ने आज, 30 जून को पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जबकि 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद पानीपत और सोनीपत में भारी बारिश होगी. वहीं, चंडीगढ़ में भी मौसम सुहावना हो गया है. हालांकि थोड़ी उमस अभी भी बनी हुई है. लेकिन दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली है. चंडीगढ़ में शनिवार, रविवार और सोमवार को तीन दिन से भारी बारिश हो रही है. हालांकि अभी बारिश से राहत की कोई संभावना नहीं. बारिश से भारी नुकसान: वहीं, कुछ जगहों पर बारिश ने तबाही भी मचाई है. यमुनानगर में तेज बारिश से सोमनदी ओवरफ्लो हो गई और पानी सड़क पर आ गया. कुरुक्षेत्र में मकान की छत गिर गई. हादसे में एक महिला की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. फरीदाबाद में भी बिजली की तार टूटकर सड़क पर गिर गई. तार की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो महिलाओं की जान पर बन आई. एक महिला की मौत तो दूसरी बुरी तरह से झुलस गई है.

