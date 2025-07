ETV Bharat / state

हरियाणा में आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट, CET एग्जाम के दिन जानें कैसा रहेगा मौसम - HARYANA MONSOON UPDATE

Haryana weather ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 24, 2025 at 11:30 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 11:36 AM IST 2 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक्टिव है, मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को तीन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला शामिल हैं. वहीं, 6 जिलों में बादल छाए हुए हैं. यमुनानगर, हिसार, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, झज्जर और चरखी दादरी में बारिश का मौसम बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक, 10 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी बारिश की संभावना है. यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश: इस बार मानसून सीजन में 21 फीसदी बारिश अधिक हुई है. अभी तक सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में दर्ज की गई है. यहां पर 475.3 एमएम बारिश दर्ज की गई, जबकि सबसे कम बारिश कैथल में 93.3 एमएम दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 25 जुलाई से मानसून कमजोर पड़ने वाला है. सिरसा व फतेहाबाद में बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे. सीईटी एग्जाम वाले दिन बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक, 27 जुलाई को मानसून एक्टिव होगा. वहीं, आपको बता दें कि हरियाणा में ग्रुप-सी के लिए 26-27 जुलाई को सामान्य पात्रता यानी सीईटी की परीक्षा होगी. इन दिनों के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी है. सिरसा, फतेहाबाद में मौसम साफ रह सकता है. जबकि, बाकी जिलों में बारिश हो सकती है. परीक्षार्थी बारिश से बचने के इंतजाम के साथ ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो बेहतर रहेगा.

