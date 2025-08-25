चंडीगढ़: हरियाणा में बीते दो दिन से भारी बारिश लगातार जारी है. रविवार को हिसार में सबसे ज्यादा बारिश हुई. आज यानी सोमवार को मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. सोमवार सुबह अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, गुरुग्राम, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, नूंह, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में बारिश की संभावना है.

इस सीजन में कितनी हुई बरसात?: वहीं, हिसार में काले बादल छाए हुए हैं. इस मानसून सीजन में राज्य में इस बार सामान्य से 11 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक, 8 जिलों में तो सामान्य बारिश हुई है, लेकिन बाकी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा यमुनानगर में दर्ज की गई है.

चंडीगढ़ मौसम: चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो दो दिन तक तेज धूप खिलने के बाद रविवार दोपहर को भारी बारिश से मौसम सुहावना हो गया है. रविवार-सोमवार पूरी रात शहर में बूंदाबांदी होती रही. सोमवार सुबह भी बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई. फिलहाल सिटी ब्यूटीफुल में मौसम सुहावना बना हुआ है. लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है.

हिसार में भारी बारिश: हरियाणा के कई जिलों में रविवार को जमकर मेघ बरसे. हिसार, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, फतेहाबाद जिले में भारी बारिश हुई. बरसात के चलते कॉलोनियां और मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए. हिसार में रविवार को सबसे ज्यादा बारिश हुई.आलम ये है कि भाजपा विधायक रणधीर पनिहार और वर्तमान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का पूर्व हलका आजाद नगर पानी-पानी हो गया. हिसार के दिल्ली मार्ग पर विधायक सावित्री जिंदल के आवास भी जलमग्न हो गया.

