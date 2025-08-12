ETV Bharat / state

हरियाणा के इन जिलों में झमाझम बरसात जारी, 4 जिलों में अलर्ट, 15 अगस्त तक होगी बारिश, जानें चंडीगढ़ मौसम अपडेट - HARYANA MONSOON UPDATE

हरियाणा में भारी बारिश से लोग परेशान है. मौसम विभाग ने तीन दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानें आज कैसा रहेगा मौसम.

हरियाणा के इन जिलों में झमाझम बरसात जारी
हरियाणा के इन जिलों में झमाझम बरसात जारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2025 at 11:08 AM IST

चंडीगढ़: उत्तर भारत में दो दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है. जिसके चलते जान-माल की बहुत ज्यादा हानि भी हो गई है. हरियाणा में भी बारिश के चलते हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं. कई लोगों की जान चली गई है, हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है. हरियाणा में मंगलवार सुबह से अंबाला, कैथल, पानीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद में बारिश हो रही है. जबकि करनाल, सोनीपत, जींद, चरखी दादरी और पलवल में हल्की बारिश हो रही है. लगातार भारी बारिश से जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है. लोग परेशान है.

15 अगस्त तक बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और पानीपत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है. अब तक प्रदेश में सामान्य से 15 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है. बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं. पानीपत में जालपाड़ गांव में भारी बारिश के कारण हाईटेंशन तार टूट कर कई घरों पर गिर गई. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया है.

कहां-कहां हो रही है बारिश: पलवल और चरखी दादरी में मंगलवार सुबह से बूंदाबांदी हो रही है. दोनों जगहों पर फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है. जबकि अंबाला में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. वहीं, पानीपत में भारी बारिश लगातार जारी है. यमुनानगर में भी रातभर से बारिश जारी है. वहीं, चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो सोमवार दोपहर के बाद से लगातार बारिश जारी है. सोमवार-मंगलवार रात भर बारिश हुई. मंगलवार सुबह भी 10 बजे तक हल्की बारिश हुई. शहर में मौसम सुहावना बना हुआ है. बीच-बीच में हल्की बूंदाबांदी जारी है. सोमवार को बारिश के साथ-साथ उमस भी रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई. हालांकि मंगलवार सुबह मौसम ठंडा बना हुआ है.

