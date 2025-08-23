चंडीगढ़: हरियाणा में बारिश का कहर जारी है, आज यानी शनिवार को राज्य के 11 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कैथल, जींद, सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत और महेंद्रगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है. इस बीच नारनौल और करनाल में हल्की बूंदाबांदी हुई है. मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना जताई है.

अगले तीन दिन बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा में अब तक सामान्य से 10 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. वहीं, शुक्रवार की बात करें तो यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज का जलस्तर 36822 क्यूसेक दर्ज किया गया है. बता दें कि अब धीरे-धीरे यमुना का जलस्तर कम हो रहा है. वहीं, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी के गेज रीडर रविंद्र कुमार ने बताया कि अभी मारकंडा नदी में करीब 3 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन बारिश की चेतावनी दी है. 24, 25 और 26 अगस्त को राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

जलभराव से लगा लंबा जाम: वहीं, शुक्रवार को हुई बारिश से गुरुग्राम में आमजन को भारी परेशानी हुई. कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया. जिसके चलते हाईवे पर करीब 9 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान दिल्ली-जयपुर जाने वाली लेन भी ठप रही.

उफान पर मारकंडा नदी: पहाड़ों पर हुई बरसात का मैदानी इलाकों में असर देखने को मिल रहा है. कालाअंब और नाहन में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मानसून सीजन में पहली बार जलस्तर साढ़े 27 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से करीब दो हजार क्यूसेक अधिक माना जा रहा है. इससे आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. सबसे ज्यादा असर गांव कठवा में पड़ा है. यहां से सड़क का करीब 100 फीट हिस्सा पानी में बह गया है. इससे लोगों की आवाजाही भी ठप हो गई है. हजारों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गया है. इससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है.

चंडीगढ़ मौसम: चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो आज यानी शनिवार को सुबह से आसमान में बादल छाए हुए. बारिश की संभावना भी बनी हुई है. मौसम में थोड़ी सी शीतलता हुई है. मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. जबकि गुरुवार और शुक्रवार दो दिन को खिली तेज धूप से शहर का तापमान बढ़ गया था. उमस भरी गर्मी ने भी लोगों को दो दिन परेशान किया.

