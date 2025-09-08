हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में हुई झमाझम बरसात, जानें कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
हरियाणा के 6 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं.
Published : September 8, 2025 at 8:20 AM IST
चंडीगढ़:हरियाणा में मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को 18 जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है. जबकि 6 जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक और पानीपत में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, झज्जर, फरीदाबाद समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद आज यहां राहत मिल सकती है. लेकिन कल यानी 9 सितंबर को मौसम के मिजाज में फिर बदलाव देखने को मिलेगा.
यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में इस बार सामान्य से 48 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 7 सितंबर तक हरियाणा में औसतन 377.9 एमएम बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 559.9 एमएम बारिश हो चुकी है. सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में हुई है और सबसे कम बारिश अभी तक सिरसा में दर्ज की गई है. अंबाला और पंचकूला में सामान्य से कम बारिश हुई है.
कैसा रहेगा मौसम का मिजाज: मौसम विभाग ने 9 सितंबर यानी मंगलवार को अंबाला, यमुनानगर और करनाल में बारिश की संभावना जताई है. कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी तो कई जिलों में बारिश से राहत रहने के आसार हैं. 10 और 11 सितंबर को कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होगी. इन दिनों घग्गर नदी का जलस्तर कम हो रहा है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 07-09-2025 pic.twitter.com/fijKy7MqBR— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 7, 2025
वहीं, मारकंडा में भी पानी कम हो रहा है. कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं और लोग प्रभावित हुए हैं. सीएम नायब सैनी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात कर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है. इस आपदा में किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है.
चंडीगढ़ मौसम अपडेट: चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो, शहर में बारिश का मिजाज बना हुआ है. बीच में धूप खिल जाती है तो गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं. सोमवार सुबह भी हल्की बारिश हुई है. जिसके बाद हल्की धूप खिल गई. फिलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं.
ये भी पढ़ें: सिरसा में घग्गर नदी पर बना बांध पनिहारी गांव में टूटा, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह
ये भी पढ़ें: 'थामहे ठीक ठाक सो के, थारी फसल ठीक सै के, चिंता न करयो, सरकार के पास खजाने की कमी नही'