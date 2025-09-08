ETV Bharat / state

हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में हुई झमाझम बरसात, जानें कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

चंडीगढ़:हरियाणा में मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को 18 जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है. जबकि 6 जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक और पानीपत में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, झज्जर, फरीदाबाद समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद आज यहां राहत मिल सकती है. लेकिन कल यानी 9 सितंबर को मौसम के मिजाज में फिर बदलाव देखने को मिलेगा.

यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में इस बार सामान्य से 48 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 7 सितंबर तक हरियाणा में औसतन 377.9 एमएम बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 559.9 एमएम बारिश हो चुकी है. सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में हुई है और सबसे कम बारिश अभी तक सिरसा में दर्ज की गई है. अंबाला और पंचकूला में सामान्य से कम बारिश हुई है.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज: मौसम विभाग ने 9 सितंबर यानी मंगलवार को अंबाला, यमुनानगर और करनाल में बारिश की संभावना जताई है. कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी तो कई जिलों में बारिश से राहत रहने के आसार हैं. 10 और 11 सितंबर को कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होगी. इन दिनों घग्गर नदी का जलस्तर कम हो रहा है.