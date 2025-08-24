चंडीगढ़: हिमाचल के साथ-साथ हरियाणा में भी भारी बारिश का कहर जारी है. मौसम विभाग ने हरियाणा के 4 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है. भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में हलकी वर्षा की संभावना है. महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी और पलवल में भी बारिश के आसार हैं. इन सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि पंचकूला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने राज्य में 26 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है.

2 दिन बारिश ही बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक, 27 अगस्त से बारिश की गतिविधियां कम होने लगेगी. हरियाणा में अब तक सामान्य से दस फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. 23 अगस्त को सामान्य से कम एमएम बारिश दर्ज की गई है. सीजन की सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर और सबसे कम बारिश सिरसा में दर्ज की गई है. आगामी दो दिन 25-26 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं.

इस दिन से कम हो जाएगी बरसात: मौसम विभाग के मुताबिक, 27-29 अगस्त तक राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान बीच-बीच में ज्यादातर क्षेत्रों में बादल तथा वातावरण में नमी बढ़ने पर तापमान में गिरावट रहने की भी उम्मीद है. जबकि 27 अगस्त को बारिश का अलर्ट नहीं है. कुछ ही इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. 27 के बाद मानसून की गतिविधियां कम होने की उम्मीद है.

