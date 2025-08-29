ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2025 at 8:36 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में भारी बरसात से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. कई जगहों पर जलभराव हो गया है और किसानों की हजारों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गई है. कई जगह पर जान माल की हानि भी हुई है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार सुबह 9 बजे तक यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और करनाल में हवाओं के साथ गरज-चमक और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. वहीं, चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

ड्रेन में कार गिरने से हादसा: भारी बारिश के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं. बीती देर रात फरीदाबाद में भारी बारिश से एक कार ड्रेन में गिर गई और हादसे में कार सवार तीनों लोगों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस सीजन में 24 फीसदी से ज्यादा बारिश हो गई है. सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में, 900 एमएम दर्ज की गई है. जबकि सिरसा में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है.

अगले तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी: प्रदेश में अब तक सामान्य से 24 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. 28 अघस्त तक औसतन 341 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश में 423 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक, 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट: चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है. शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं, देर रात भी शहर में भारी बारिश हुई है. हालांकि चंडीगढ़ में उमस भरी गर्मी से लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं है.

