हरियाणा के इन 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, इस दिन तक एक्टिव रहेगा मानसून

हरियाणा के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 7 अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रहेगा.

Haryana Monsoon Update
Haryana Monsoon Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 6, 2025 at 6:48 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. राज्य में पश्चिमी विक्षोक्ष के कारण आज, सोमवार को भी ज्यादातर इलाके में बारिश के आसार है. मौसम विभाग के मुताबिक, फतेहाबाद, हिसार, जींद, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि सिरसा, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूंह में मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

7 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण नमी वाली हवाएं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ आने की संभावना है. मौसम में हुए बदलाव की वजह से 7 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर इलाके में हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

बारिश के साथ ओलावृष्टि: पिछले कल यानी रविवार को भी राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई. सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में भारी बारिश के साथ-साथ हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिली. जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत पहुंची है.

बारिश से फायदा और नुकसान: मौसम विभाग ने बताया कि इस सीजन में बारिश की पूर्ति हर इलाके में हो गई है. राज्य के किसी भी जिले में बारिश की कमी नहीं रही, इस बार मानसून मेहरबान रहा है. यमुनानगर में सबसे ज्यादा 1116.9 एमएम बारिश दर्ज की गई है. वहीं, इस सीजन में भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है. हरियाणा में भारी बरसात से आई बाढ़ लोगों को गहरे जख्म दे गई है. किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. फसलें तबाह हो गई. खेत पानी में बह गए. कई घर जलमग्न हो गए.

