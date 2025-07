ETV Bharat / state

हरियाणा के इन जिलों में बारिश की चेतावनी, तेज हवा के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट - HARYANA MONSOON UPDATE

हरियाणा में मौसम खराब ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 1, 2025 at 7:36 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 9:18 AM IST 4 Min Read

हिसार/चंडीगढ़: हरियाणा में रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही बरसात के कारण जगह-जगह जलभराव हो गया है. 5 जुलाई तक मौसम में बदलाव की संभावना है. मौसम विभाग ने पंचकुला, चरखी दादरी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल पानीपत, सोनीपत रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम व फरीदाबाद, मेवात, पलवल जिले में आज तेज बारिश की भी संभावना जताई है. 3 जुलाई तक राज्य में गरज-चमक के साथ वर्षा होगी. आज कहां-कहां बारिश: आज यानी मंगलवार को एक महीने बाद स्कूल खुलेंगे. सुबह पानीपत, सोनीपत, झज्जर, जींद में बारिश हुई. अंबाला और करनाल में बादल छाए हुए हैं. यहां बारिश की संभावना है. अगले तीन दिनों तक राज्य में बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, जींद, पंचकुला, में मेघगर्जन-आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवाओं (30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है. मानसून की शुरुआत: हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून की एंट्री हो गई है. लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से सम्पूर्ण इलाके में लगातार दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्र मोहन ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और उसके निकटवर्ती इलाकों में स्थित है.अगले 2 दिनों के दौरान इसके उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. जिलों का तापमान: सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद सिरसा 38 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा. वहीं, चरखी दादरी में सबसे ज्यादा बारिश 45.5 मिलीमीटर दर्ज हुई है. हरियाणा एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस से 30.0 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. साथ ही साथ सम्पूर्ण हरियाणा में रात्रि तापमान 23.0डिग्री सेल्सियस और 27.0 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.

Last Updated : July 1, 2025 at 9:18 AM IST