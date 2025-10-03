ETV Bharat / state

हरियाणा वालों फिर लौट आया मानसून, आज 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, 5 और 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी

हरियाणा में मानसून एक्टिव ( Etv Bharat )

Published : October 3, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : October 3, 2025 at 10:21 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में शुक्रवार को 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने यमुनानगर, करनाल, पानीपत, झज्जर,महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, पानीपत, नूंह और पलवल में बारिश की चेतावनी जारी की है. प्रदेश में राजस्थान से आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण मौसम ने करवट ली है. दो दिन भारी बरसात: मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा. इसके कारण 4-5 और 6 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. 5-6 को हरियाणा के अधिकतर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है. किसानों के लिए अच्छा मौसम: वहीं, कृषि विभाग ने भी किसानों को मौसम के अनुसार सलाह दी है कि किसानों को मौसम को देखते हुए आगामी फसलों की बुआई करनी चाहिए. आने वाले समय में सरसों की बिजाई के लिए मौसम अच्छा रहने वाला है.

