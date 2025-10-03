ETV Bharat / state

हरियाणा वालों फिर लौट आया मानसून, आज 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, 5 और 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी

हरियाणा के 12 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. 5 और 6 को भारी बरसात की संभावना भी जताई है.

हरियाणा में मानसून एक्टिव
हरियाणा में मानसून एक्टिव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2025 at 9:37 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 10:21 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में शुक्रवार को 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने यमुनानगर, करनाल, पानीपत, झज्जर,महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, पानीपत, नूंह और पलवल में बारिश की चेतावनी जारी की है. प्रदेश में राजस्थान से आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण मौसम ने करवट ली है.

दो दिन भारी बरसात: मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा. इसके कारण 4-5 और 6 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. 5-6 को हरियाणा के अधिकतर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है.

किसानों के लिए अच्छा मौसम: वहीं, कृषि विभाग ने भी किसानों को मौसम के अनुसार सलाह दी है कि किसानों को मौसम को देखते हुए आगामी फसलों की बुआई करनी चाहिए. आने वाले समय में सरसों की बिजाई के लिए मौसम अच्छा रहने वाला है.

6 जिलों में हुई थी बारिश: गुरुवार यानी दशहरे वाले दिन भी हरियाणा के झज्जर, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पानीपत में बारिश हुई थी. मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर में एक कमद दबाव का क्षेत्र बनने से हरियाणा में मौसम बदला हुआ है. नमी युक्त हवाएं हरियाणा में आ रही हैं. कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में पहुंचेगा. जिसके चलते आने वाले 3-4 दिन भारी बरसात हो सकती है. इसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. फिलहाल उमस भरी गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ है.

