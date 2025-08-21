ETV Bharat / state

हरियाणा में अगले तीन दिन बारिश का अलर्ट, अंबाला में उफान पर बेगना नदी, बाढ़ की चपेट में कई गांव

हरियाणा में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अंबाला में बेगना नदी के उफान पर होने से बाढ़ जैसे हालात

अंबाला में ऊफान पर बेगना नदी
अंबाला में जलभराव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 10:10 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 10:39 AM IST

अंबाला: पहाड़ों पर बारिश से जबरदस्त तबाही के बाद मैदानी इलाकों में भी तबाही का मंजर है. आज यानी गुरुवार को हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. हालांकि अगले तीन दिन तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है. वहीं पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात और पलवल में 50 फीसदी तक बारिश की संभावना है.

भारी बारिश का अलर्ट: इसके अलावा, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक में हल्की बारिश के आसार हैं. अगले तीन दिन 22, 23 और 24 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, भारी बरसात के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ से हालात बने हुए हैं. कई गांवों बाढ़ की चपेट में आने से भारी नुकसान का अनुमान है.

अंबाला में ऊफान पर बेगना नदी
अंबाला में ऊफान पर बेगना नदी (Etv Bharat)

अंबाला की बेगना नदी में उफान: अंबाला की बात करें तो बेगना नदी उफान पर है. नदी के साथ लगते कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. नदी का पानी नेशनल हाइवे पर भी पहुंच गया है. जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है. जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है.

जलमग्न हुए कई गांव (Etv Bharat)

भारी बारिश से भारी नुकसान: अंबाला के साहा खंड की बात करे तो गलियों में भारी मात्रा में पानी घुस गया. जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. वहीं, जो लोग बाहर थे उनको अपने घरों में जाना भी मुश्किल हो गया. भारी बारिश से भारी जानमाल की हानि भी हो रही है. किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. किसान भी परेशान है. अगले तीन दिन हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है.

