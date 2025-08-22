चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र उम्मीदों के मुताबिक ही शुरू हुआ. पहले से तय लग रहा था कि विपक्ष इस बार कानून व्यवस्था को लेकर सदन नहीं चलने देगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही. सदन में शोक प्रस्ताव पेश होने के बाद जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो, विपक्ष ने मनीषा की मौत के मामले में हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया. जिस पर हंगामा इतना हुआ कि छह बार सदन की कार्यवाही को स्थगित की गई. हालांकि छठी बार स्थगन के बाद प्रस्ताव स्वीकार हुआ. जिस पर मंगलवार को चर्चा होगी.

हरियाणा विधानसभा का पहला दिन चढ़ा हंगामे की भेंट: विधानसभा का मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही के मुताबिक सबसे पहले शोक प्रस्ताव, उसके बाद विधायी कार्य, प्रश्नकाल और उसके बाद सरकार दो विधेयक पेश करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. जैसे ही शोक प्रस्ताव पेश हुआ, उसके बाद विपक्ष ने मनीषा की मौत और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कम रोको प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. विधानसभा स्पीकर सदन को नियमों के तहत चलाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिशें विपक्ष के सामने विफल हो गई.

6 बार स्थगित हुई विधानसभा की कार्यवाही: सीएम नायब सैनी ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन वो भी विपक्ष को मनाने में कामयाब नहीं हो सके. विपक्ष तो जिद पर अड़ गया कि सदन की कार्यवाही तभी चलेगी जब मनीषा की हत्या और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार हो. कांग्रेस की इसी जिद्द के चलते सदन को 6 बार स्थगित करना पड़ा.

कानून व्यवस्था पर हंगामा: विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही प्रश्न काल शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने बिगड़ी कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल जरूरी है नई प्रथाएं शुरू ना करें. कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि बेटियों की हत्याएं हो रही हैं. क्या ये मुद्दा तुरंत चर्चा का नहीं है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके समय में अपराध की ज्यादा घटनाएं होती थी. इस पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को पहली बार 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया. इसके बाद तो यह सिलसिला लगातार जारी रहा.

सीएम और भूपेंद्र हुड्डा हुए आमने-सामने: सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सदन में सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था पर जो मुद्दा उठाया है, उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं. सीएम ने कहा कि पुलिस ने भिवानी की बेटी के मामले में कार्रवाई की है. सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति इनके समय में कैसी थी एफआईआर दर्ज नही होती थी. सीएम ने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति नही करें. वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम की बात पर एतराज जताते हुए कहा कि हमारे समय मे ही हर मामले की एफआईआर की कार्रवाई शुरू हुई थी.

कांग्रेस ने लगाए बेटी बचाओ के नारे: इस सबके बीच सदन में भिवानी की मनीषा की मौत मामले और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम रोको पर कांग्रेस चर्चा की मांग करती रही. कांग्रेस विधायक स्पीकर की वेल में जाकर बेटी बचाओ के बेनर के साथ हंगामा करते रहे. स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों से सीट पर जाने की अपील की. सदन में कांग्रेस का जोरदार हंगामा लगातार जारी रहा. उसके बाद फिर दूसरी बार सदन की कार्यवाही एक बार 20 मिनट स्थगित हुई. 20 मिनट के बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई. ये कार्यवाही हंगामे के साथ ही शुरू हुई स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को फटकार भी लगाई. उन्होंने कहा कि आप लोगों ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया. इस तरह की हुड़दंगबाजी बिल्कुल ठीक नहीं. लेकिन बावजूद इसके विधानसभा की कार्यवाही फिर से तीसरी बार स्थगित हुई.

जारी रहा कांग्रेस का हंगामा: कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा. जिसकी वजह से तीस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई. इसके बाद सीएम ने सदन चलने के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए सर्वदलीय बैठक की. सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम ने यह बैठक बुलाई. सीएम ने कहा है कि आम जनता के लिए विधानसभा सत्र प्रभावी रूप से कार्य करें यहीं हमारी प्राथमिकता है. लेकिन इसका भी असर विपक्ष पर नहीं पड़ा. विधानसभा की कार्यवाही फिर चौथी बार फिर आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित हुई. हालांकि फिर कार्यवाही शुरू तो हुई, लेकिन वह भी शुरू होती ही पांचवीं बार स्थगित हो गई. विपक्ष काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करता रहा.

6 बार स्थगन के बाद शुरू हुई कार्यवाही: हालांकि इस सबके बीच विधानसभा अध्यक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक चलती रही. वहीं पांचवीं बार स्थगित के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वह फिर छठी बार स्थगित हो गई. वहीं सर्वदलीय बैठक इस सबके बीच जारी रही. वहीं सदन की कार्यवाही का समय बढ़ते हुए स्पीकर ने छह बजे से एक घंटा बढ़ाकर सात बजे कर दी. 6 बार कार्यवाही स्थगित होने के बात बनी बात.इसके बाद हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगन के बाद फिर से शुरू हुई. सदन में विपक्ष के क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिए गए काम रोको प्रस्ताव को मंजूर किया गया.

मंगलवार को होगी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा: सदन में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा प्रस्ताव रखा. स्पीकर ने कहा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा मंगलवार को होगी. उसके बाद सदन में अन्य विधायी कार्य किए गए.

क्या बोले कांग्रेस विधायक? सदन में विपक्ष के रुख पर कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम रोको प्रस्ताव दिया गया. हमने नियम का हवाला देते हुए कहा कि जब काम रोको प्रस्ताव आ जाता है तो फिर कोई बिजनेस नहीं होता. जबकि स्पीकर कह रहे हैं प्रश्नकाल होने दो. प्रश्नकाल भी बिज़नेस का पार्ट है. इसलिए हम नियम के हिसाब से कह रहे हैं कि क्योंकि प्रदेश में रोजाना फिरौतियां, अपहरण, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं. प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा है. जिस तरह मनीषा का तीन बार पोस्टमार्टम करना पड़ा, सरकार के बजाय सीबीआई को जांच देनी पड़ी, इसलिए इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए. किसी भी सरकार कि पहली प्राथमिकता लोगों की जानमाल की रक्षा करना होता है.

सीएम नायब सैनी पर निशाना: सीएम ने कहा था कि कांग्रेस के वक्त हालात इससे ज्यादा खराब थे. इस बयान पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये गैरजिम्मेदाराना बयान है, किसके राज में क्या हुआ. इतना संवेदनशील मामला उसको यह कहकर तलने की कोशिश करना यह पहले भी होता था, इस तरह का बयान सीएम को नहीं देना चाहिए. कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि यह सरकार जानबुझकर सदन को नहीं चलने देना चाह रही है. अगर सरकार सदन को चालना चाहती तो कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पर चर्चा करती. उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की कानून व्यवस्था पूरी तरह से तार तार हो गई है. फिरौतियां मांगी जा रही है धमकियां मिल रही हैं, जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है.

सीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि सीएम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं. कांग्रेस के वक्त कानून व्यवस्था क्या थी आज क्या है सीएम को इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए. बीजेपी को ग्यारह साल हो गए, सीएम के पास गृह विभाग है उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए. कम रोको प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए. इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता को सब पता लगे.

सदन की कार्यवाही के बाद क्या बोले हुड्डा और गीता भुक्कल? हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि आज कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया गया था. सदन में हमने मांग रखी थी कि सभी विधाई कार्यों को छोड़कर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए. प्रदेश के जो अपराध के आंकड़े हैं उसे साबित होता है कि हरियाणा असुरक्षित प्रदेश बन गया है. गीता भुक्कल ने कहा कि आखिरकार हमारा काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है जिस पर मंगलवार को चर्चा होगी.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में शैडो एमएलए बनाए जा रहे हैं. विधायकों की शिकायतें आ रही हैं. जुलाना की विधायक विनेश फोगाट का फोन ना उठाने का मामला भी सामने आया था. सिरसा से विधायक के साथ जो व्यवहार हुआ वह भी सभी के सामने है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो शैडो विधायक लगा रखे हैं. वह ना ही कोई सरकारी कर्मचारी हैं. ना मंत्री हैं. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने कहा है कि अधिकारों के साथ कोई हनन नहीं होने देंगे.

सदन की कार्यवाही के बाद क्या बोला सत्ता पक्ष? विधानसभा में कांग्रेस के शोर पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस का आचरण आज देश और प्रदेश की जनता ने देख लिया. इनके पास कहने को लेकर कुछ नहीं होता. उत्तराखंड में भी इन्होंने यही रणनीति अपनाई थी और आज हरियाणा में भी इसे लागू किया. यह लोग लोकतंत्र के हत्यारे तो पहले ही थे. अब यह संविधान के भी हत्यारे हो गए हैं. यह संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर झूठा दिखावा करते हैं. देश की हर संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं. जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता है वैसे ही उनके चेले हैं. यह कांग्रेस का चरित्र है आज सदन में साबित हो गया.

'मनीषा केस पर जरूरी कदम उठाए': भिवानी की मनीष हत्याकांड मामले में महिपाल ने कहा कि सरकार ने मुस्तैद होकर हर जरूरी कदम उठाया. मृतका के परिवार और पंचायत में जो भी कहा सरकार ने वह किया. सरकार ने कभी भी अपराध को संरक्षण नहीं दिया बल्कि सख्त कार्रवाई की, कांग्रेस के काल में बच्चियों को बोलने तक नहीं दिया जाता था. सरकार और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों संरक्षण मिलता था.

मंत्री महिपाल ने कहा कि एक बच्ची चंडीगढ़ में आकर अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन उसे बात नहीं रखना दी. इसके बाद बच्ची दिल्ली गई और राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन की टीम ने आकर छापा मारा और सब कुछ साफ हुआ रोहतक में भी एक महिला पुलिस कार्यालय में जहर खा लिया था. उसे महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जब महिला थाने गई तो पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने की बजाय महिला से दुष्कर्म किया. इसके बाद महिला जहर खाने को मजबूर हो गई थी और कांग्रेस वाले आज बीजेपी पर सवाल उठाते हैं.

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने क्या कहा? वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि यह लोग पहले से ही मन बनाकर आए थे. अगर कोई पहले से ही यह सोचकर आए, तो फिर कोई संभावना बनती नहीं है. हालांकि सीएम और स्पीकर ने इनको मनाने की कोशिश की. एक तरफ यह कहते हैं कि सदन बुलाया नहीं जा रहा लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन नहीं हो रहा. दूसरी तरफ यह कार्रवाई से भागने की तैयारी में रहते हैं. जिस विषय को या लोग उठा रहे हैं सीएम उसको क्लियर कर रहे हैं. जिसका दिल काला होता है वह सबसे पहले अपनी दाढ़ी में ही तिनका ढूंढता है. इनको डर था कि मुख्यमंत्री इनकी पोल पट्टी खोल देंगे क्योंकि उनकी बात में कोई व्यावहारिकता नहीं है. उसको छुपाने के लिए यह बार-बार हंगामा कर रहे थे. इनका उत्तराखंड में यही हाल था, यूपी में यही हाल था. देशभर की विधानसभा में कांग्रेस की यह नीति है. लोग यह सब देख रहे हैं, 5 साल बाद जब मतदाता इनसे दूर होता है तो फिर ये ईवीएम को दोष देने है.

