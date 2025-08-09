चंडीगढ़: हरियाणा में रक्षाबंधन के दिन भारी बारिश हो रही है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, झज्जर और सोनीपत में तेज बारिश हुई. जिसके बाद कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. गुरुग्राम में इफको चौक के पास भी लबालब पानी भरा है. वहीं, ओल्ड फरीदाबाद में अंडरपास में पानी भर गया, जिसके बाद उसे बंद कर बैरिकेडिंग लगा दिया गया और पुलिस तैनात कर दी गई है.

8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: पानीपत और सोनीपत में भी जबरदस्त जलभराव हुआ है. फरीदाबाद में यमुना जलस्तर के खतरे के निशान से 2 फुट नीचे तक पहुंच गई है. फिलहाल अभी स्थित सामान्य है. वहीं मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल, रोहतक, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं.

सुबह से हो रही बारिश: हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. हरियाणा में शुक्रवार को गुरुग्राम और झज्जर समेत कुछ जिलों में बारिश हुई. जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है. शनिवार को कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, हिसार में भी का अलर्ट जारी किया गया है. कुरुक्षेत्र और करनाल में शनिवार सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है.

बारिश की चेतावनी: 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल में मध्यम वर्षा की संभावना है. जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में भी बारिश की चेतावनी दी गई है.

जलभराव की स्थिति: वहीं, हथिनीकुंड बैराज में जलस्तर खतरे के निशान पर बह रहा है. हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण पलवल में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में भी जलभराव की चिंता बढ़ गई है. जिसके चलते लोगों में दहशत बनी हुई है. पहले से ही भारी बारिश का पानी भी खेतों में खड़ा हुआ है. वहीं, घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया है.

सबसे ज्यादा यमुनानगर में बरसे बदरा: मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार सीजन की सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में हुई है. यहां पर 627.3 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है. जबकि सबसे कम बारिश कैथल में 151 एमएम और जींद में 155 एमएम दर्ज की गई है. इसके अलावा, यमुनानगर, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़ में ही 400 एमएम बारिश हो चुकी है. वहीं, सामान्य से कम बारिश सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, पंचकूला, फरीदाबाद और अंबाला में हुई है.

चंडीगढ़ मौसम जानकारी: चंडीगढ़ मौसम की बात की जाए तो शुक्रवार शाम गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई. जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. इसके अलावा, शनिवार को भी आसमान में बादल छाए हुए हैं. बारिश की संभावना भी बनी हुई है. हिमाचल में हो रही बारिश के चलते शहर में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर है. फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है.

