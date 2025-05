ETV Bharat / state

हरियाणा में मॉक ड्रिल, स्थानीय लोगों ने की प्रधानमंत्री मोदी की सराहना, जानें क्या बोले विज - HARYANA MOCK DRILL

हरियाणा में आज होगी मॉक ड्रिल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 31, 2025 at 2:21 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 2:48 PM IST 3 Min Read

अंबाला: पाकिस्तानी सीमावर्ती पांच राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है. स्थानीय नागरिकों ने सरकार के इस फैसले को अच्छा कदम बताया है. लोगों का कहना है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे बचाव करना है. इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है. लोगों ने प्रधानमंत्री की भी जमकर तारीफ की है. वहीं, हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल सीजफायर हुआ है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में रोष: दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष देखने को मिला है. जिसको लेकर देशवासी प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे. ऐसे में प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया. जिसके बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया. पाकिस्तान को भारत ने घुटनों पर ला दिया. जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और सीजफायर की गुहार लगाने लगा. फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ. लेकिन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते. 5 राज्यों में मॉक ड्रिल: अब एक बार फिर से पाकिस्तान में आतंकी फन उठाने लगे हैं, जिनको कुचलना जरूरी है. इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आज पाकिस्तान के सीमावर्ती 5 राज्यों में मॉक ड्रिल की जा रही है. रात 8 बजे से 8.15 मिनट तक ब्लैक आउट किया जाएगा. जिसको लेकर अंबाला के स्थानीय नागरिकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर जो कामयाबी हासिल की है, वो ऐसे ही चलती रही. लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री के साथ है.

Last Updated : May 31, 2025 at 2:48 PM IST