हरियाणा में 42 सरकारी कर्मचारियों पर चार्जशीट, मंत्री रणबीर गंगवा बोले- भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त - HARYANA MINISTER RANBIR GANGWA

Haryana minister Ranbir Gangwa ( Etv Bharat )

Published : July 16, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 11:22 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने रोहतक में जनस्वास्थ्य विभाग के 42 कर्मचारियों और अधिकारियों को चार्जशीट किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सिविल कार्यों में अनियमितताओं के कारण ये कदम उठाया गया. मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य और लोकनिर्माण विभाग पर उनकी पैनी नजर है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तय समय में हल किया जाए. लापरवाह एजेंसियों पर सख्ती: मंत्री ने बताया कि जिन एजेंसियों की लापरवाही सामने आई, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया. इसके अलावा, 5,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी थीं, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं और पेचवर्क के लायक नहीं थीं. इन सड़कों को नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति: रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य जनता को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है. मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रही है. मंत्री रणबीर गंगवा बोले- भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त (Etv Bharat)

