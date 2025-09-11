कर्मठ कर्मचारियों को सम्मानित करेगी हरियाणा सरकार, SC और BC वर्ग कर्जदारों के लिए लागू होगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
मंत्री कृष्ण बेदी ने चंडीगढ़ में विभाग की एक अहम बैठक ली. बैठक में आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई.
Published : September 11, 2025 at 10:54 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं और लक्ष्यों पर गहन चर्चा हुई. इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि विभाग में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही SC, BC वर्ग के कर्जदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी.
महापुरुषों की जयंती पर मिलेगा सम्मान: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री बेदी ने कहा कि, "विभाग हमारे महापुरुषों की जयंती को "सेवा दिवस" के रूप में मनाएगा. वर्ष में किसी एक महापुरुष की जयंती पर, विभाग में विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा."
नशा मुक्ति केंद्रों की होगी समीक्षा: हरियाणा में मौजूदा समय में 93 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं. नशा मुक्ति को लेकर मंत्री कृष्ण वेदी ने कहा कि, "सेवा पखवाड़ा के दौरान इन केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा. जहां कमियां पाई जाएंगी, उन्हें दूर किया जाएगा. यदि आवश्यकता पड़ी, तो नए केंद्रों की स्थापना पर भी विचार किया जाएगा."
लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से होगी लागू: मंत्री बेदी ने आगे कहा कि, "सरकार 25 सितंबर से "लाडो लक्ष्मी योजना" शुरू करने जा रही है. इसके तहत महिलाओं को ₹2100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी. पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से निशुल्क होगा. एक विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है, जिसके माध्यम से कई पंजीकरण एक ही फोन से किए जा सकेंगे."
कर्ज न चुका पाने वालों को राहत: मंत्री ने कहा कि, "विभाग SC और BC वर्ग के लोगों को अनुदान पर कर्ज देता है. जिन लाभार्थियों ने कर्ज वापस नहीं किया है, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी, ताकि उनको राहत मिले."
नई पेंशन प्रक्रिया में तेजी: कृष्ण वेदी ने कहा कि, "हरियाणा में इस समय करीब 36 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है. चालू वित्तीय वर्ष में 2,53,661 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 1,51,927 की यूनिक डिसएबिलिटी आईडी बन चुकी है, जबकि 64,483 आवेदन रद्द हुए हैं. 37,251 आवेदनों पर कार्य तेजी से किया जा रहा है."
शगुन योजना में अंतर-राज्यीय शादियों की जांच: मंत्री बेदी ने आगे कहा कि, "विवाह शगुन योजना का लाभ केवल हरियाणा की बेटियों को मिले, इसके लिए सरकार अंतर-राज्यीय शादियों की जांच कर रही है. कुछ मामलों में योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच की जाएगी."
बाढ़ राहत पैकेज को लेकर विपक्ष पर निशाना: पंजाब को केंद्र द्वारा दिए गए बाढ़ राहत पैकेज पर विपक्ष की आलोचना पर मंत्री कृष्ण वेदी ने कहा कि, "आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले ही कहा था कि उन्हें पैकेज की जरूरत नहीं. फिर भी प्रधानमंत्री ने पहल कर राहत पैकेज दिया." उन्होंने कांग्रेस को अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि, "उन्हें सवाल उठाने से पहले खुद का आंकलन करना चाहिए."
बाढ़ नुकसान की होगी भरपाई: हरियाणा को केंद्र से राहत पैकेज न मिलने पर मंत्री ने कहा कि, "राज्य के संसाधन पर्याप्त हैं और अधिकारी नुकसान का आंकलन कर रहे हैं. जनधन का बहुत कम नुकसान हुआ है. और जहां भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी. जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से पैकेज मांगा जाएगा."
ये भी पढ़ें:करनाल में एंटी नारकोटिक्स टीम पर जानलेवा हमला: लाठी-डंडों से जमकर पीटा, नशा माफिया पर रेड करने गई थी टीम