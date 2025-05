ETV Bharat / state

करनाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, सीजफायर पर संसद में अलग सत्र बुलाने की मांग पर कही बड़ी बात - MINISTER KRISHNA BEDI IN KARNAL

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 12, 2025 at 1:07 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:07 PM IST 3 Min Read

करनाल: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी करनाल पहुंचे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कई अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस की ओर से सीजफायर को लेकर संसद में अलग सत्र बुलाए जानें की मांग पर कहा कि उनका मांग रखना जायज है. इस पर देश के पीएम चिंतन करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कैबिनेट मंत्री: दरअसल, करनाल में कैबिनेट मंत्री कैबिनट मंत्री कृष्ण बेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि देश के नेतृत्व ने जिस मजबूती के साथ उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को घुटने के बल टेकने पर मजबूर किया है. मेरे देश की सेना ने और देश के नेतृत्व में ये काम हुआ है. ये सभी चीजें केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है जो भी केंद्रीय नेतृत्व करता है बढ़िया करता है मजबूत नेतृत्व इस वक्त देश के अंदर है.और सेना भी मजबूत है." पीएम कांग्रेस की मांग पर करेंगे चिंतन: वहीं, सीजफायर के बाद कांग्रेस के नेताओ ने संसद में अलग सत्र बुलाए जाने की केन्द्र से मांग की है. इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि उनका मांग रखना जायज है. वे इस तरह की मांग रख सकते हैं. इस पर देश के प्रधानमंत्री चिंतन करेंगे.

करनाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी (ETV Bharat) बैठक के बाद बोले मंत्री: बैठक बाद मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "एससी एसटी कमेटी के आज बैठक थी. ऐसी मीटिंग हम हरियाणा भर के सभी जिलों में करने जा रहे हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी. करनाल में कुछ पेंडेंसी केसों की थी. जिसके चलते आज मीटिंग करने के लिए मैं यहां पर आया था. जो एससी एसटी के परिचय दर्ज होते हैं, उनमें रिजल्ट क्या हुआ? उसे पर चर्चा की गई है. एट्रोसिटी इन लोगों पर होती है उसमें क्या कार्रवाई हुई है. उनको आर्थिक मदद हमारा विभाग देता है. उस बजट की इस समीक्षा की गई है. उसके साथ-साथ इस प्रकार के अत्याचार ना हो और जो स्कीम सरकार की है उनका लाभ आम आदमी को मिले, इन सभी पर समीक्षा की गई है और चर्चा की गई है.इन सभी के प्रचार प्रसार के लिए समीक्षा की गई है. सरकारी विभाग में जो जो काम पेंडिंग है, उनके ऊपर भी चर्चा की गई है. अधिकारियों से रिपोर्टिंग ली गई है और जो काम पेंडिंग है उनका पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं." बता दे हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी करनाल दौर पर हैं. लघु सचिवालय के सभागार में आज एससी /एसटी के मामलों को लेकर कैबिनेट मंत्री समीक्षा करेंगे. सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे. बैठक से पहले मंत्री कृष्ण बेदी करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणु बाला गुप्ता एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. ये भी पढ़ें:हिसार में हुड्डा ने की केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, बोले - सीज़फायर में अमेरिकी भूमिका पर चर्चा हो

