ETV Bharat / state

आरती राव की "हमने हवा बनाई" वाले बयान पर मंत्री गौरव गौतम का जवाब, बोले- "PM और CM के कुशल नेतृत्व के कारण बनी सरकार" - CONTROVERSY ON AARTI RAO STATEMENT

आरती राव के बयान पर गौरव गौतम की प्रतिक्रिया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 28, 2025 at 10:23 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 10:37 AM IST 3 Min Read

पलवल: हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम रविवार को पलवल के ईश्वर नगर में PM के "मन की बात" कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद खेल राज्य मंत्री ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया. इस दौरान खेल राज्यमंत्री ने हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की "हमने हवा बनाई" वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. आरती राव ने क्या कहा था?: दरअसल, हाल ही में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी. लेकिन हमने सोचा था. हमने हवा बनाई और लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी. आरती राव के बयान पर गौरव गौतम की प्रतिक्रिया: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के बयान पर पूछे गए सवाल पर मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के दम पर बनी है. प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है. प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है. आरती राव की "हमने हवा बनाई" वाले बयान पर गौरव गौतम का बयान (ETV Bharat)

"मन की बात" कार्यक्रम से बढ़ी लोगों में जागरूकता: इसके साथ ही खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि PM के "मन की बात" कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समाज, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में "मन की बात" जमीनी स्तर के प्रेरणादायक प्रयासों को उजागर करने और विभिन्न विकासात्मक और सामाजिक कार्यों में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के एक मंच के रूप में उभरा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल एजुकेशन, महिला सशक्तीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है. पलवल के विकास के लिए सीएम ने करोड़ों की राशि मंजूर की: इसके साथ ही गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल में रेलवे लाइन पार इलाके के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है. वार्ड नंबर 1 से 10 तक गलियों और रास्तों का निर्माण किया जाएगा. विकास कार्यों को पूर्ण होने के बाद ईश्वर नगर का स्वरूप अलग ही दिखाई देगा. प्रदेश में बिना खर्ची पर्ची मिल रही नौकरी: वहीं, सीईटी परीक्षा को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त किया. भाजपा सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी जा रही है. उन्होंने सीईटी की परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है. हरियाणा प्रदेश सुशासन की तरफ लगातार बढ़ रहा है. ये भी पढ़ें: आरती राव का दावा, बोलीं- 'किसी ने नहीं सोचा था हरियाणा में BJP आएगी, लेकिन हमने हवा बनाई' - CABINET MINISTER AARTI RAO

पलवल: हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम रविवार को पलवल के ईश्वर नगर में PM के "मन की बात" कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद खेल राज्य मंत्री ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया. इस दौरान खेल राज्यमंत्री ने हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की "हमने हवा बनाई" वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. आरती राव ने क्या कहा था?: दरअसल, हाल ही में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी. लेकिन हमने सोचा था. हमने हवा बनाई और लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी. आरती राव के बयान पर गौरव गौतम की प्रतिक्रिया: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के बयान पर पूछे गए सवाल पर मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के दम पर बनी है. प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है. प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है. आरती राव की "हमने हवा बनाई" वाले बयान पर गौरव गौतम का बयान (ETV Bharat) "मन की बात" कार्यक्रम से बढ़ी लोगों में जागरूकता: इसके साथ ही खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि PM के "मन की बात" कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समाज, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में "मन की बात" जमीनी स्तर के प्रेरणादायक प्रयासों को उजागर करने और विभिन्न विकासात्मक और सामाजिक कार्यों में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के एक मंच के रूप में उभरा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल एजुकेशन, महिला सशक्तीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है. पलवल के विकास के लिए सीएम ने करोड़ों की राशि मंजूर की: इसके साथ ही गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल में रेलवे लाइन पार इलाके के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है. वार्ड नंबर 1 से 10 तक गलियों और रास्तों का निर्माण किया जाएगा. विकास कार्यों को पूर्ण होने के बाद ईश्वर नगर का स्वरूप अलग ही दिखाई देगा. प्रदेश में बिना खर्ची पर्ची मिल रही नौकरी: वहीं, सीईटी परीक्षा को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त किया. भाजपा सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी जा रही है. उन्होंने सीईटी की परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है. हरियाणा प्रदेश सुशासन की तरफ लगातार बढ़ रहा है. ये भी पढ़ें: आरती राव का दावा, बोलीं- 'किसी ने नहीं सोचा था हरियाणा में BJP आएगी, लेकिन हमने हवा बनाई' - CABINET MINISTER AARTI RAO

Last Updated : July 28, 2025 at 10:37 AM IST