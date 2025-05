ETV Bharat / state

अनिल विज का कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक, कहा- "इनके पास समझ की कमी, इंदिरा ने किया देश का बड़ा नुकसान" - ANIL VIJ ATTACKS CONGRESS

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 12, 2025 at 2:01 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:56 PM IST 3 Min Read

अंबाला: हरियाणा के गब्बर अनिल विज ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोस्टर को लेकर कहा कि इंदिर ने देश का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान देश का किसी ने नहीं किया है. वहीं, सीजफायर को लेकर विज ने कहा कि अभी सीजफायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है. सीजफायर हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ: दरअसल, सीजफायर के बाद विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर अनिल विज ने कहा, "जो सिक्रेट बातें है, वहां उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीजफायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई." अनिल विज का कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक (ETV Bharat) इंदिरा ने किया बड़ा नुकसान: वहीं, "हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता' वाले कांग्रेस के पोस्टर पर अनिल विज ने कहा कि, "इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया. उन्होंने इमरजेंसी लगाई, कोई बात नहीं लेकिन शिमला समझौता के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता. हमने उस वक्त मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा POK हमें दे दो. अपने आप लड़ाई खत्म हो जाएगी. हमने 13 हजार एकड़ जमीन कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में उन्होंने दे दिया. उससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता था. हमारे पास 93 हजार POW थे. जो लड़ाई सेना ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर ही हार बैठी." नासमझ है कांग्रेस: सीजफायर के बाद विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर अनिल विज ने कहा कि सत्र बुलाकर क्या करेंगे. अगर बुलाना है तो बुलाएं, ये उनका अधिकार है लेकिन क्या सोच सकते है कि ये जो सिक्रेट बातें हैं, उनको वहां डिस्क्लोज किया जा सकता है? कहां-कहां पर क्या हुआ है? युद्ध में सारी बातें लीक नहीं की जाती. कांग्रेस नासमझ हैं. इनको युद्ध की कहां समझ है. आर्मी में तो साथ वाले व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि कौन सी मिसाइल कैसे और कहां चलानी है. ये तो लड़ाई की नीति है." "ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ना पाकिस्तान है. सीजफायर फायर ही हुआ है लड़ाई खत्म नहीं हुई! सेनाएं वैसे की वैसे बॉर्डर पर है. बैरंगों में नहीं है. युद्ध खत्म तब माना जाता है, जब सेनाएं बैरंग में चली जाती है. मोदी जी का साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मरोगे तो हम गोला मारेंगे. इसको लड़ाई खत्म होना नहीं माना जा सकता ये तो स्टेट्सप्रो हो गया कि जहां हैं, वहीं रहो. और पाकिस्तान ने देख लिया कि भारत की ताकत क्या है." - अनिल विज, मंत्री, हरियाणा भगवंत पर विज का प्रहार: वहीं, हरियाणा पंजाब जल विवाद को लेकर भगवंत मान के बयान पर अनिल विज ने कहा कि, "जब मामला कोर्ट में चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें. हम कोर्ट में ही जवाब देंगे." वहीं, भगवंत मान ने हरियाणा पर पानी चुराने का आरोप लगाया है. जिस पर अनिल विज ने कहा कि, "ऐसे कोई भी घर में बैठकर आरोप लगा दे, तथ्य तो दें, कहां चोरी हुई है?" ये भी पढ़ें: 'झूठ-फरेब-छल-धोखेबाजी पाकिस्तान के हथियार', सीजफायर का उल्लंघन करने पर विज का 'नापाकिस्तान' को करारा जवाब

