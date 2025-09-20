हरियाणा में 1 अक्टूबर से होगी बाजरा खरीद, घर बैठे मिलेगा गेट पास, बस किसान भाइयों को करना होगा इतना सा काम
हरियाणा सरकार 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू कर देगी. मंडी में फसल पहुंचना शुरू हो चुकी है.
चरखी दादरी: हरियाणा में 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी. भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे पैसा आएगा. बाजरा खरीद को लेकर मार्केट कमेटी द्वारा पुख्ता इंतजामों की बात की गई है. वहीं, इस बार बाजरा और कपास की सरकारी खरीद को लेकर आढ़ती व किसान असमंजस में है.
आढ़ती-किसान परेशान: आढ़तियों का कहना है कि "भारी बरसात के कारण उनकी फसल खराब हो गई है. भारी बारिश के चलते बाजरा 80-90 फीसदी तक काला हो चुका है. मंडी में बाजरा पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच गया है. जबकि सरकारी खरीद के लिए 1 अक्टूबर काफी दूर है. यहां तक की बाजरे की खरीद की कोई जानकारी नहीं है, किस तरीके से बाजरा खरीदा जाएगा. कम मात्रा में खरीदेंगे या सारा खरीदेंगे. भावांतर कितना देंगे".
आढ़ती को सताने लगी चिंता: आढ़ती ने कहा कि "किसान हमारे पास बाजरा डालकर चले गए हैं. बारिश से पहले ही बाजरा खराब है और बारिश आती है तो फिर से बाजरा खराब हो जाएगा. उसका नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा. एमएसपी का पैसा सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट डालती है. पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में जाता है".
कार्यालय के चक्कर काट रहे किसान: कपास की खरीद कब और कैसे होगी, इसकी जानकारी आढ़तियों को नहीं है. वहीं, किसान भी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं. मंडियों में बाजरा व कपास की आवक शुरू हो चुकी है. धान की आवक अब तक शुरू नहीं हुई है. असामान्य बारिश और कीटों के प्रभाव से कपास की गुणवत्ता प्रभावित होने से एमएसपी पर खरीद खतरे में बताई जा रही है.
"मंड़ी में व्यवस्था पूरी": मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार का कहना है कि "बाजरे की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. सरकार ने खरीद को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है. फूड एंड सप्लाई की डायरेक्शन टीम भी हमारे पास आ गई है. मंडी में व्यवस्था पूरी हो चुकी है. थोड़ी-बहुत जो कमी है, उसे खरीद से पहले ही पूरा किया जाएगा. इस बार सरकार ने भावांतर योजना के तहत बाजरा खरीद का फैसला किया है. 2023-24 के पैटर्न के आधार पर ही 2025-26 में बाजरा खरीद की जाएगी."
"ई-खरीद से घर बैठे मिलेगा टोकन": इसके अलावा, मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि "हरियाणा सरकार ने ई-खरीद एप लॉन्च किया है. जो पहले से ही जारी कर दिया गया है. इसके जरिए किसान भाई घर पर बैठकर ही गेट पास बुक करवा सकते हैं. इसके लिए किसान भाइयों को प्ले स्टोर से ई-खरीद एप डाउनलोड करनी होगी. घर से ही टोकन बुक कर सकते हैं, ताकि मंडी में उनको लाइन में न लगना पड़े."
भारी बारिश से बाजरा-कपास पर पड़ा असर: वहीं, सचिव ने कपास खरीद को लेकर भी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि "मंडी में कपास की आवक शुरू हो चुकी है. कपास करीब 7200 रेट पर बिक रही है. लेकिन भारी बरसात के कारण कपास और बाजरा की क्वालिटी पर असर पड़ा है. खेतों में जलभराव के कारण सफेद कपास इस बार थोड़ी पीली पड़ गई है और बाजरे में भी कलर चेंज हुआ है."
