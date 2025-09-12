ETV Bharat / state

रेवाड़ी में थर्ड आई एक्टिवेशन की पढ़ाई, आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ते हैं बच्चें, जानें जादू या कला क्या है ट्रिक

रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है. ये बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ते हैं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 12:23 PM IST

रेवाड़ी: आपने प्राचीन काल के इतिहास और रामायण, महाभारत जैसी किताबों को पढ़ा होगा. जिसमें वर्णन किया गया है कि कैसे राजा दशरथ, अर्जुन और पृथ्वीराज चौहान आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को भेद देते थे. क्या आप विश्वास करेंगे कि आज भी इस अद्भुत विद्या को सिखाया जाता है. जिसमें बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर हैरतअंगेज कारनामे करते हैं.

हम आपको हरियाणा के रेवाड़ी के एक सरकारी स्कूल के बारे में बता रहे हैं, जहां बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन यानी तीसरी आंख का ज्ञान दिया जा रहा है. नामुमकिन की हद तक मुश्किल यह काम रेवाड़ी स्कूल के बच्चे बखूबी कर रहे हैं. यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की एकाग्रता पर आधारित जापान की एक कला है.

हैरान होना मना है: दरअसल, रेवाड़ी जिले में कोसली क्षेत्र के गांव कान्हड़वास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चे थर्ड आई एक्टिवेशन (मिड ब्रेन एक्टिवेशन) सीख रहे हैं. अक्सर लोग इसे मैजिक कहते है, लेकिन यह विज्ञान और योग का कठिन प्रशिक्षण होता है. थर्ड आई एक्टिवेशन में बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर उसके नीचे कॉटन लगाते हैं और किताबें पढ़ना, चलना, टाइम बताना, सुई में धागा डालना, सूंघकर और छूकर चीजों की पहचान करने जैसे अन्य अचंभित काम करते हैं.

15 दिन के अंदर बच्चा करने लगता है मैजिक: विद्यालय के मास्टर भूप सिंह ने बताया कि "इस कला का नाम मिड ब्रेन है, जिसमें 3 से 14 साल तक के बच्चे हैं. मैं करीब एक सप्ताह की ट्रेनिंग देता हूं, जिसके बाद बच्चे खुद रंगों की पहचान करने लग जाते हैं. 15-20 दिनों की ट्रेनिंग के बाद बच्चे बिना किसी झिझक के आसानी से किताबें, अखबार पढ़ सकते हैं. इसके अलावा, करीब 15-20 दिन की ट्रेनिंग के बाद बच्चे म्यूजिक, योगा, डांस भी करने लग जाते हैं. सरकारी स्कूलों में संसाधनों का अभाव रहता है. जिसके चलते अभी तक 25 में से केवल दो बच्चों को ही तैयार कर पाया हूं. यह कला एसी रूम के अंदर सिखाई जाती है. इसमें तापमान का अहम रोल होता है".

रेवाड़ी में थर्ड आई एक्टिवेशन कला सीख रहे बच्चे (Etv Bharat)

मस्तिष्क का होता है विकास: उन्होंने बताया कि "यह शिक्षा बच्चों के दिमागी विकास की एक विशेष तकनीक है. इसके अभ्यास से विद्यार्थी अपनी मानसिक क्षमता का विस्तार कर सकते हैं. सामान्य दृष्टि के बिना भी आसपास की वस्तुओं और परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस प्रयोग को विद्यालय के बच्चों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है".

गजब की कला है: छात्र अश्विनी पुनिया से जब सवाल पूछे गए तो उसने बिना देखे ही सभी उत्तर बड़ी आसानी से दे दिए थे. यह देखकर मौजूद शिक्षक और ग्रामीण भी हैरान रह गए. गांव के लोग भी इस नई शिक्षा पद्धति में गहरी रुचि दिखा रहे हैं. उम्मीद जता रहे हैं कि यदि इस तरह के प्रयोग सफल रहे तो भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास में यह तकनीक मील का पत्थर साबित हो सकती है.

मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है: जानकारी के लिए बता दें कि मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन. इन दोनों भागों को जोड़ने वाले हिस्से को इंटर ब्रेन या मिड ब्रेन कहा जाता है. आम तौर पर लोग लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं. राईट ब्रेन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है. मिड ब्रेन अगर एक्टिव हो जाए तो बच्चा ऑलराउंडर बन जाता है. लेफ्ट ब्रेन पढ़ाई, लॉजिक और याददाश्त में मददगार होता है. जबकि राइट ब्रेन आविष्कार, सूझबूझ और सृजनात्मकता के लिए काम आता है.

