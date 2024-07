ETV Bharat / state

ओलंपिक में हरियाणा का 'डबल धमाका', मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में रचा इतिहास - Paris Olympics 2024

Manu Bhaker and Sarabjot Singh ( Photo from- India All Sports (X) )