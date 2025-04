ETV Bharat / state

Haryana Live: हरियाणा में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय - HARYANA LIVE NEWS UPDATE

Haryana Live ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 7, 2025 at 6:41 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 9:15 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED आज भी लाखों युवाओं को है सीईटी परीक्षा का इंतजार: कुमारी सैलजा हिसार: सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में लाखों युवा सीईटी परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं. पर सरकार अब तक न तो एजेंसी तय कर पाई और न परीक्षा की तारीख घोषित हुई. दूसरी तरफ जो युवा पहले ही सीईटी पास कर चुके हैं, उन्हें 9000 मासिक मानदेय देने की घोषणा तो की गई, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया। न नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, न पहले से योग्य युवाओं को कोई लाभ मिल रहा है. सरकार युवाओं के साथ दोहरा अन्याय है, आश्वासन के सिवाय युवाओं को कुछ भी नहीं मिला. हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर, 10-11 अप्रैल को होगी बारिश चंडीगढ़: हरियाणा में हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. अप्रैल माह की शुरुआत में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी गर्मी बढ़ेगी. हालांकि 10 अप्रैल को एक वेस्टर्न डिस्टर्वेंस एक्टिव होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग की मानें तो 10 और 11 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों से इस्तीफे की मां चंडीगढ़: बीते दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई छात्रा की हत्या के बाद छात्र संगठन की ओर से भूख हड़ताल की जा रही है. ऐसे में छात्रों की मांग है कि वीसी और डी डब्लू एस का इस्तीफा मांग रहे हैं. भले ही पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से मृतक के परिवार को मुआवजा देने और उसकी बहन का पढ़ाई का खर्चा उठाने को लेकर पत्र जारी किया गया था. इन सबके बावजूद एनएसयूआई छात्र संगठन की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है. भिवानी नई अनाज मंडी में सरसों की बंपर आवक भिवानी: भिवानी नई अनाज मंडी में सरसों की आवक बंपर है. वहीं गेहूं की बात करें तो फसल कटाई के चलते गेहूं की आवक धीमी है, लेकिन इक्का-दुक्का किसान मंडी में गेंहू लेकर आ रहा है, जो कि फसल बेचकर खुश है.गेहूं लेकर आए किसान ने कहा कि आते ही गेट पास कट गया तो एमएसपी 2425 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है. उन्हे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है.उन्होंने कहा कि सरकार से संतुष्ट हैं. भिवानी में भाजपा का 46वां स्थापना दिवस भिवानी: भिवानी में भाजपा का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया. भाजपा के जिलाध्यक्ष विरेंद्र कौशिक ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी. उससे पहले जनसंघ था. इस दौरान जिला भाजपा कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया. वहीं, कार्यालय में प्रदर्शनी भी लगाई गई. जिले के सभी बूथों पर व कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर झंडा लगाकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया. संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का मानसम्मान करना प्राथमिता रहेगी. सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे. जो कार्यकर्ता जितना समय पार्टी को दे सकता है, उसको साथ लेकर चलेंगे. नांगल में सैनिक सम्मान समारोह भिवानी: भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भिवानी हल्के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. राज्य सरकार ग्रामीण विकास को लेकर पूर्णतया गंभीर है. यह बात उन्होंने भिवानी हल्के के गांव नांगल में सैनिक सम्मान समारोह के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को पूर्ण करने के बाद अपने संबोधन में कही. विधायक घनश्याम सर्राफ ने गांव नांगल के तीन विभिन्न वर्गो की धर्मशालाओं के निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए 15 लाख रूपये की घोषणा की. इसके साथ ही गांव के जोहड़ी से नहर तक करीबन डेढ़ किलोमीटर का पक्का नाला बनवाए जाने की घोषणा भी की.

Last Updated : April 7, 2025 at 9:15 AM IST