हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की राशि इस तारीख से आएगी खटाखट, पोर्टल का हुआ ट्रायल शुरू

पंचकूला: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा को वास्तविक रूप देने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा पोर्टल पर ट्रायल शुरू किया गया है. प्रदेश के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने आज लाडो दीनदयाल लक्ष्मी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने योजना को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की जानकारी दी.

25 सितंबर को ऐप लॉन्च: मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि, "25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश के अन्य मंत्री योजना से संबंधित ऐप लॉन्च करेंगे. इस ऐप के क्रियान्वित होने से महिलाओं को 2100 रूपये के लिए किसी भी सीएचसी केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. महिलाएं अपने स्मार्टफोन से ही आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर अपना नाम दर्ज करवा सकेंगी."

हरियाणा की लाडो बनेंगी सशक्त (ETV Bharat)

ऐसे करें आवेदन: मंत्री कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि, "यदि 1 लाख रूपये से कम आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है या उन्हें ऐप से दस्तावेज अपलोड करने नहीं आते तो वे अन्य पारिवारिक सदस्यों, किसी जानकार/व्यक्ति की मदद से अपना नाम दर्ज करवा सकती हैं. एक मोबाइल से कई आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने इस ऐप को काफी सुविधाजनक बनाया है, ताकि महिलाओं को सीएचसी केंद्र या अन्य सरकारी कार्यालयों की लंबी लाइनों में न लगना पड़े. 25 सितंबर के बाद ऐप के माध्यम से सभी आवेदन दर्ज होने के बाद ही लाभान्वित होने वाली महिलाओं का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा."

1 नवंबर से बैंक खाते में पहुंचेगी रकम: मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि, "25 सितंबर 2025 से ऐप के कार्यान्वित होने के बाद आगामी 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के मौके पर महिलाओं के बैंक खाते में पैसे जमा करवा दिए जाएंगे. 1 लाख रूपये, 1.80 लाख रूपये और 3 लाख रूपये आय तक की महिलाओं की सभी फाइलें अलग अलग तैयार की गई हैं. 1 लाख रूपये की आमदनी के अनुसार लाभान्वित होने वाली महिलाओं का आंकड़ा करीब 40 लाख तक पहुंचता है. इससे अधिक आय के अनुसार यह आंकड़ा 48-49 लाख तक पहुंचता है. यदि 1 लाख रूपये तक की आय वाली महिलाओं की बात करें तो सरकार का 4932 करोड़ रूपये वार्षिक खर्चा होगा."