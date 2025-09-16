हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की राशि इस तारीख से आएगी खटाखट, पोर्टल का हुआ ट्रायल शुरू
हरियाणा में लाडो-लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल पर ट्रायल शुरू हो गया है. 25 सितंबर को ऐप लॉन्च हो जाएगी.
Published : September 16, 2025 at 4:54 PM IST
पंचकूला: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा को वास्तविक रूप देने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा पोर्टल पर ट्रायल शुरू किया गया है. प्रदेश के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने आज लाडो दीनदयाल लक्ष्मी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने योजना को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की जानकारी दी.
25 सितंबर को ऐप लॉन्च: मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि, "25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश के अन्य मंत्री योजना से संबंधित ऐप लॉन्च करेंगे. इस ऐप के क्रियान्वित होने से महिलाओं को 2100 रूपये के लिए किसी भी सीएचसी केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. महिलाएं अपने स्मार्टफोन से ही आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर अपना नाम दर्ज करवा सकेंगी."
ऐसे करें आवेदन: मंत्री कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि, "यदि 1 लाख रूपये से कम आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है या उन्हें ऐप से दस्तावेज अपलोड करने नहीं आते तो वे अन्य पारिवारिक सदस्यों, किसी जानकार/व्यक्ति की मदद से अपना नाम दर्ज करवा सकती हैं. एक मोबाइल से कई आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने इस ऐप को काफी सुविधाजनक बनाया है, ताकि महिलाओं को सीएचसी केंद्र या अन्य सरकारी कार्यालयों की लंबी लाइनों में न लगना पड़े. 25 सितंबर के बाद ऐप के माध्यम से सभी आवेदन दर्ज होने के बाद ही लाभान्वित होने वाली महिलाओं का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा."
1 नवंबर से बैंक खाते में पहुंचेगी रकम: मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि, "25 सितंबर 2025 से ऐप के कार्यान्वित होने के बाद आगामी 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के मौके पर महिलाओं के बैंक खाते में पैसे जमा करवा दिए जाएंगे. 1 लाख रूपये, 1.80 लाख रूपये और 3 लाख रूपये आय तक की महिलाओं की सभी फाइलें अलग अलग तैयार की गई हैं. 1 लाख रूपये की आमदनी के अनुसार लाभान्वित होने वाली महिलाओं का आंकड़ा करीब 40 लाख तक पहुंचता है. इससे अधिक आय के अनुसार यह आंकड़ा 48-49 लाख तक पहुंचता है. यदि 1 लाख रूपये तक की आय वाली महिलाओं की बात करें तो सरकार का 4932 करोड़ रूपये वार्षिक खर्चा होगा."
नोडल अधिकारी करेंगे गाइड:महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है. बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कोई समस्या आने पर उच्च अधिकारी से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं. पात्र महिलाओं के लिए पोर्टल खोलने से पहले ट्रायल के दौरान प्रत्येक जिले से करीब एक सौ फार्म अपलोड किए जाएंगे. एक परिवार की आइडी में एक मोबाइल नंबर से तीन या उससे अधिक फार्म भरे जा सकेंगे. यह नंबर परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज नंबर से अलग भी हो सकता है. लेकिन लाभार्थी महिला का आधार कार्ड, उसके बैंक खाते और पीपीपी से लिंक होना अनिवार्य है.
इस उम्र की महिलाओं को मिलेगा लाभ:23 से 60 वर्ष की आयु वाली विवाहित और अविवाहित महिलाओं को लाभ मिलेगा. लेकिन तय शर्त के अनुसार पात्र महिला कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए, जिसके लिए फार्म में निवास प्रमाण पत्र भी दर्ज कराना होगा. विवाहिता के लिए विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा. पीपीपी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 23 से 60 वाली श्रेणी में 17 लाख से अधिक विवाहित महिलाएं हैं, जबकि अविवाहित महिलाओं की संख्या करीब तीन लाख है.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ: विधवा पेंशन, लाडली योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इनके अलावा संविदा कर्मचारी व दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं को भी पात्र नहीं बनाया जाएगा.
आवेदन के लिए यह जरूरी: हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-केवाइसी और डीबीटी के साथ निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (विवाहित महिला के लिए), पासपोर्ट साइज तस्वीर, आय प्रमाण पत्र, एक लाख रुपये तक की आय, मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, ताकि संदेश भेजा जा सके.
