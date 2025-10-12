ETV Bharat / state

हरियाणा IPS सुसाइड केस: नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में उतरी खाप पंचायत, SDM को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में प्रदेश भर की खाप पंचायत रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया को समर्थन किया.

हरियाणा IPS सुसाइड केस
खाप पंचायतों ने SDM को सौंपा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 12, 2025 at 4:55 PM IST

रोहतक: हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में प्रदेश भर की खाप पंचायत रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में आ गई हैं. इन खाप पंचायतों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. बिजारणिया के समर्थन में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने रविवार को रोहतक में प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है. खाप पंचायतों का कहना है कहना है कि "किसी एक अधिकारी को बलि का बकरा न बनाया जाए. बेकसूर को सजा न दी जाए और कसूरवार को बख्शा न जाए".

निष्पक्ष जांच की उठी मांग: दरअसल, IG पूरन कुमार खुदकुशी मामले में प्रदेश सरकार ने नरेंद्र बिजारणिया को एसपी पद से हटाकर उनकी जगह सुरेंद्र सिंह भौरिया को एसपी लगाया है. बिजारणिया का नाम वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद मिले फाइनल नोट में था. इस मामले को लेकर प्रदेश भर की खाप पंचायत के प्रतिनिधि रविवार सुबह एसपी आवास के सामने स्थित मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए. इस दौरान इस मामले में खुलकर चर्चा की गई. कभी खाप प्रतिनिधियों का मानना था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. ताकि सच्चाई सामने आ सके.

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन: इसके बाद सभी खाप प्रतिनिधि प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम आशीष कुमार के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि "वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामला बेहद दुखद है. इस घटना से पूरा प्रदेश व समाज का हर व्यक्ति आहत है. इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. साथ ही कहा गया कि एसपी के तौर पर नरेंद्र बिजारणिया ने रोहतक में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया. बीजेपी नेताओं व मंत्रियों ने बिजारणिया के काम की सराहना की है. बिना जांच किए कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. जांच के बाद कानूनी कार्रवाई हो".

भाईचारा तोड़ने वालों पर हो कार्रवाई: इसके अलावा, वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने के मामले को भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. खाप प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि "कुछ शरारती लोग इस मामले को जातिगत रूप देकर समाज का भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए".

निष्पक्ष जांच की मांग: अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत ने कहा कि "उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है. लेकिन किसी एक अधिकारी को बलि का बकरा न बनाया जाए. नरेंद्र बिजारणिया ईमानदार और मेहनती अधिकारी हैं. एसपी के तौर पर किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया. अधिकारी हर वर्ग और हर जाति का होता है". खाप पंचायत हरियाणा के संयोजक इंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए. पूरे समाज में छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना र"हे. मुख्यमंत्री से अपील है कि" निष्पक्ष जांच कराएं, ताकि दोषी को सजा मिले और निर्दोष पर कोई कार्रवाई न हो". छात्र संगठन इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने भी अचित कार्रवाई की मांग की है.

एसपी नरेंद्र बिजारणियाखाप पंचायतHARYANA KHAP PANCHAYATNARENDRA BIJARNIAHARYANA IPS SUICIDE CASE

