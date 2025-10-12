ETV Bharat / state

हरियाणा IPS सुसाइड केस: नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में उतरी खाप पंचायत, SDM को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

रोहतक: हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में प्रदेश भर की खाप पंचायत रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में आ गई हैं. इन खाप पंचायतों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. बिजारणिया के समर्थन में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने रविवार को रोहतक में प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है. खाप पंचायतों का कहना है कहना है कि "किसी एक अधिकारी को बलि का बकरा न बनाया जाए. बेकसूर को सजा न दी जाए और कसूरवार को बख्शा न जाए".

निष्पक्ष जांच की उठी मांग: दरअसल, IG पूरन कुमार खुदकुशी मामले में प्रदेश सरकार ने नरेंद्र बिजारणिया को एसपी पद से हटाकर उनकी जगह सुरेंद्र सिंह भौरिया को एसपी लगाया है. बिजारणिया का नाम वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद मिले फाइनल नोट में था. इस मामले को लेकर प्रदेश भर की खाप पंचायत के प्रतिनिधि रविवार सुबह एसपी आवास के सामने स्थित मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए. इस दौरान इस मामले में खुलकर चर्चा की गई. कभी खाप प्रतिनिधियों का मानना था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. ताकि सच्चाई सामने आ सके.

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन: इसके बाद सभी खाप प्रतिनिधि प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम आशीष कुमार के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि "वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामला बेहद दुखद है. इस घटना से पूरा प्रदेश व समाज का हर व्यक्ति आहत है. इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. साथ ही कहा गया कि एसपी के तौर पर नरेंद्र बिजारणिया ने रोहतक में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया. बीजेपी नेताओं व मंत्रियों ने बिजारणिया के काम की सराहना की है. बिना जांच किए कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. जांच के बाद कानूनी कार्रवाई हो".

भाईचारा तोड़ने वालों पर हो कार्रवाई: इसके अलावा, वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने के मामले को भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. खाप प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि "कुछ शरारती लोग इस मामले को जातिगत रूप देकर समाज का भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए".