जींद: इन दिनों पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जींद के लोगों ने राशन और कपड़ा कलेक्ट कर पटियाला भेजा है. ताकि पीड़ितों को थोड़ी राहत मिल सके. दरअसल, जिले के मोरखी गांव के लोगों ने टीम बनाकर मोहल्लों में जाकर खाद्य सामग्री एकत्र करने को लेकर अभियान चलाया. इन लोगों ने आटा, गेहूं, चीनी, तेल, कपड़ा, रसोई के अन्य सामान कलेक्ट कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए पटियाला भेजा दिया है.

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हरियाणा के लोग (ETV Bharat)

बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन कपड़े किए कलेक्ट: इस बारे में मोरखी गांव के लोगों ने कहा है कि, "मुसीबत का पता नहीं होता. कब कहां आ जाए.. इसलिए मंगलवार को पूरे गांव में पंजाब में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए सामग्री एकत्रित किए जाने को लेकर मुनादी करवाई थी. पंजाब के कई जिले बाढ़ प्रभावित है. गांव से एकत्र किया गया सामान ट्रैक्टर-ट्रॉली में लेकर पटियाला भेजा गया है."

हरियाणा से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जा रहा राशन (ETV Bharat)

राशन कलेक्ट करने के लिए की गई मुनादी: ठीक इसी तरह जींद के उचाना में भी लोगों ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए आटा, गेहूं, चीनी, तेल, कपड़ा कलेक्ट किया है. गांव वालों का कहना है कि, "रविवार को ही हमने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरे गांव में मुनादी करवाई थी. सोमवार को सामान कलेक्ट किया है. सामान कलेक्ट कर हमने भेज दिया है. पूरे गांव ने कुछ न कुछ मदद की है. किसी ने आटा, तो किसी ने दाल, तो किसी ने अन्य चीजें दी है. ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके."

हरियाणा ने की पंजाब की मदद (ETV Bharat)

"उनका सहयोग करना हमारा फर्ज": ग्रामीणों का कहना है कि, "पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश है. ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि इस घड़ी में जितना हो सके, हम उनका सहयोग करें."

बता दें कि पंजाब में भारी बारिश के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. पंजाब के लोगों की मदद के लिए जींद जिले के कई गांव के ग्रामीणों ने जरूरत के सामान कलेक्ट कर पंजाब भेजा है. गांव से एकत्रित किया गया सामान ट्रैक्टर-ट्राली के जरिए पंजाब पहुंचाया जाएगा. पंजाब में बाढ़ से जनमानस से लेकर पशु तक प्रभावित हुए हैं.

