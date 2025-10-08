ETV Bharat / state

IPS वाई पूरन की पत्नी जापान से आज लौटेंगी चंडीगढ़, डॉक्टरों का बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम, 'वसीयत' और 'अंतिम पत्र' से खुलेगा राज?

चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन ने मंगलवार को चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी में आत्महत्या कर ली. उनकी पत्नी, IAS अधिकारी अमनीत पी कुमार जापान में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ दौरे पर थीं. वो आज चंडीगढ़ लौट रही हैं. उनके आने के बाद चंडीगढ़ सेक्टर-16 अस्पताल में डॉक्टरों का बोर्ड उनके शव का पोस्टमॉर्टम करेगा. इसके बाद अंतिम संस्कार होगा.

सुसाइड नोट में क्या? चंडीगढ़ पुलिस ने मौके से पिस्तौल, 8 पेज का सुसाइड नोट और वसीयत बरामद की है, जिसमें पूरन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया है. चर्चा है कि पूरन के 8 पेज के सुसाइड नोट में 30-35 IPS और कुछ IAS अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं.

साउंडप्रूफ बेसमेंट की आत्महत्या: वाई पूरन अपनी छोटी बेटी के साथ सेक्टर-11 की कोठी में थे. मंगलवार सुबह वह बेसमेंट के साउंडप्रूफ मूवी थिएटर में गए और वहां कुर्सी पर बैठकर आत्महत्या कर ली. उनकी बेटी ने बाद में खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी. चंडीगढ़ पुलिस को दोपहर 1:30 बजे कॉल मिली. फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच की, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सेक्टर-16 अस्पताल भेजा गया.