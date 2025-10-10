ETV Bharat / state

हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस: कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, शमशेर सिंह गोगी बोले- "यह सिर्फ एक अधिकारी की आत्महत्या नहीं, बल्कि..."

करनाल में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाल कर सरकार से हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

CONGRESS CANDLELIGHT MARCH KARNAL
कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 10, 2025 at 12:45 PM IST

करनाल: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. करनाल में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला और सरकार पर तीखा हमला बोला. आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या, CJI पर जूता फेंकने की घटना और यूपी के हरिओम हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने केंद्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया.

CONGRESS CANDLELIGHT MARCH KARNAL
हरियाणा आईपीएस सुसाइड को लेकर कैंडल मार्च (Etv Bharat)

कांग्रेस ने आईपीएस सुसाइड केस में जांच की मांग की: कांग्रेस नेताओं ने पूरन कुमार मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की और न्यायपालिका की गरिमा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की.कैंडल मार्च के दौरान “न्याय दो” के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और सरकार की नाकामी को जनता के सामने उजागर करने का संकल्प दोहराया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक अफसर की मौत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख का सवाल है.

कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च:कांग्रेस के असंध से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में हुई हत्या, सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंके जाने की घटना और हरियाणा के आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या को लेकर सरकार पर हमला बोला.

करनाल में कांग्रेस का कैंडल मार्च (Etv Bharat)

गोगी का सरकार पर हमला:इस दौरान पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने कहा, "जब देश में प्रशासनिक अधिकारी ही जातिगत भेदभाव और छुआछूत से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? यह दुखद घटना भाजपा सरकार की उपलब्धियों में एक और शर्मनाक अध्याय बन चुकी है. देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं. अनुसूचित जाति वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे मामलों पर सरकार की चुप्पी संदेह को जन्म देती है."

CONGRESS CANDLELIGHT MARCH KARNAL
कांग्रेस ने आईपीएस सुसाइड केस में जांच की मांग की (Etv Bharat)

"अधिकारी ही सुरक्षित नहीं":पूर्व विधायक गोगी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर इतने ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो यह सिस्टम की विफलता है.यह सिर्फ एक अधिकारी की आत्महत्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है. उनकी सरकार पिछले 10-11 साल से है, उसी दौरान यह उत्पीड़न हुआ. इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे." उन्होंने सिस्टम में व्याप्त जातिवादी और भेदभावपूर्ण मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर हमारे सरकारी सिस्टम में ही इस तरह की भावना घर कर गई है, तो समाज को हम कैसे बाहर निकालेंगे?”

भाईचारे की मिसाल है बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा:शमशेर गोगी हाल ही में कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में शामिल होकर लौटे हैं. इस यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, “यह भाईचारा बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन जिसकी सोच भाईचारे की है, उसे जरूर इसमें हिस्सा लेना चाहिए."

CONGRESS CANDLELIGHT MARCH KARNAL
करनाल में कैंडल मार्च (Etv Bharat)

"अब सबको मिलेगी कुर्सी, सम्मान सभी का जरूरी": कुछ दिनों पहले करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस वार्ता में जिला प्रधान को कुर्सी न दिए जाने पर हुए विवाद को लेकर गोगी ने कहा कि, "वह मामला अब समाप्त हो चुका है. प्रदेश अध्यक्ष की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान और उचित स्थान मिलना चाहिए- चाहे वह वरिष्ठ हों या नवयुवक."

रणदीप सुरजेवाला के बयान का किया समर्थन: रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान, “वोट प्रतिशत बढ़ने से कुछ नहीं होता,” पर गोगी ने सहमति जताई और कहा कि, "सुरजेवाला की बात में गहराई है. इस बयान को सही संदर्भ में समझना चाहिए. संख्या से ज्यादा जरूरी है सार्थक परिणाम और जनविश्वास.

बता दें कि मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर मृतक अधिकारी को श्रद्धांजलि दी और नारेबाजी करते हुए सरकार के रवैये की निंदा की.

