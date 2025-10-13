ETV Bharat / state

हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस: वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग तेज, नगीना में सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च

आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले के विरोध में नूंह में सैंकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर दोषियों की गिरफ्तीरी की मांग की.

Haryana IPS Suicide Case
नगीना में सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 13, 2025 at 9:55 AM IST

नूंहः आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में न्याय की मांग को लेकर नूंह जिले के कस्बा नगीना में रविवार देर शाम सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला. संत शिरोमणि रविदास मंदिर से शुरू हुआ यह मार्च बाल्मीकि मंदिर, खटीक मंदिर होते हुए गोहरवाली चौक तक पहुंचा. मार्च के दौरान लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि दी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की.

Haryana IPS Suicide Case
सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च (ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी: इस कैंडल मार्च का आयोजन बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, डॉ. अम्बेडकर युवा संगठन नगीना सहित कई सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. मार्च में शामिल लोगों ने 'वाई पूरन कुमार को न्याय दो', 'जातिवाद मुर्दाबाद', 'न्याय नहीं तो आंदोलन' जैसे नारे लगाकर प्रशासन के प्रति रोष जताया.

वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग तेज (ETV Bharat)

प्रशासन को दी चेतावनी: इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, "IPS की मौत जातिगत मानसिकता और उत्पीड़न का नतीजा है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह सिर्फ पूरन कुमार के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए आवाज है जो जातिगत भेदभाव का शिकार होता है." इस दौरान संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेशभर में बड़ा जनआंदोलन छेड़ा जाएगा.

ये रहे मार्च में शामिल: मार्च में शामिल प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं में पूर्व कमांडेंट रघुवीर बौद्ध, डॉ. रामकिशन नांगल, सुमित बंचारी, राजीव सागर नगीना, शंकर लाल नगीना, रविंदर नगीना, सुभाष चन्द्र, धर्मवीर 'करणसिंह', इंसाफ मोहम्मद, बरकत अली, महेंद्र पूर्व सरपंच, जलालपुर फिरोजपुर शामिल रहे. कैंडल मार्च में अखिल भारतीय शहीदाने मेवात सभा, गालिब मौजी फाउंडेशन सहित अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल रहे. नगीना की सड़कों पर देर रात तक न्याय की मांग गूंजती रही.

