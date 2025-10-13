हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस: IPS को न्याय दिलाने की मांग तेज, कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, सीएम का पुतला फूंका
हरियाणा आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड के विरोध में कांग्रेस ने सीएम का पुतला फूंका.
Published : October 13, 2025 at 5:16 PM IST
फरीदाबाद/चरखी दादरी: आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर फरीदाबाद और चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित डीसी कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम सैनी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.
कांग्रेस का हरियाणा सरकार पर हमला: प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक ने कहा कि, "वाई पूरन कुमार एक ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी थे, जो हमेशा दूसरों को न्याय दिलाने के लिए काम करते थे. आज वही अधिकारी प्रशासनिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे, और अब उनकी पत्नी -जो स्वयं आईएएस अधिकारी हैं - न्याय के लिए भटक रही हैं.यह हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है."
कांग्रेस जिलाध्यक्ष की चेतावनी: इस दौरान बलजीत कौशिक ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा. बलजीत कौशिक ने कहा कि, "यह आंदोलन ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है." उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि, "कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी."
दादरी में गरजे राव नरेंद्र सिंह: वहीं, चरखी दादरी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सह प्रभारी आईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल चरखी दादरी में पार्टी के वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के तहत कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस में अनुशासन सर्वोपरि, गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी." उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि, "पीड़ित परिवार को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है." राव नरेंद्र सिंह ने प्रदर्शन के दौरान वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग की.
