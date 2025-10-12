ETV Bharat / state

हरियाणा IPS सुसाइड केस: भिवानी में एसपी बिजारणिया के समर्थन में सर्व समाज के लोगों ने खोला मोर्चा, दी बड़ी चेतावनी

हरियाणा में आईपीएस की आत्महत्या मामले में अब सर्व समाज के लोग भी एसपी नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में उतर गए हैं.

हरियाणा IPS सुसाइड केस
हरियाणा IPS सुसाइड केस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 12, 2025 at 5:34 PM IST

भिवानी: हरियाणा में एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामला गरमाता जा रहा है. मामले को लेकर एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर कार्रवाई कर उन्हें एसपी पद से हटाया गया है. उनकी जगह पर सुरेंद्र भौरिया को एसपी बनाया गया है. अब खापों के बाद सर्व समाज के लोगों ने बिजारनिया पर हुई कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भिवानी में सैकड़ों लोग बिजारणिया के समर्थन में सड़क पर उतर गए और सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है.

बड़े आंदोलन की चेतावनी: सर्व समाज के लोगों ने कहा कि "अकेले नरेंद्र बिजारणिया पर कार्रवाई हुई तो वे महापंचायत कर बड़ा आंदोलन करेंगे". इस दौरान उन्होंने रविवार को लघु सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और पीएम व सीएम के नाम निष्पक्ष जांच की मांग का ज्ञापन सौंपा.

बिजारणिया के समर्थन में सर्व समाज: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि "इस पूरे मामले की हाईकोर्ट की सीटिंग जज या सीबीआई से जांच होनी चाहिए. बिना जांच के अकेले एसपी बिजारनिया पर कार्रवाई की गई, वो गलत है. सुसाइड नोट में दर्ज सभी 14 अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए. ताकि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो और कोई निर्दोष परेशान न हो. निर्दोष को तंग नहीं किया जाना चाहिए और दोषियों को बख्शना नहीं चाहिए".

"एसपी को हटाने की मंशा गलत": प्रदर्शनकारियों ने कहा कि "बिजारनिया हरियाणा के सबसे काबिल ऑफिसर हैं. खुद सरकार कोई भी मामला उलझने पर उन्हीं को सौंपती है. चाहे वो नूंह हिंसा हो या फिर किसान आंदोलन. वे इस तरह के सीनियर अधिकारी को प्रताड़ित नहीं कर सकते". पीड़ित परिवार और बिजारनिया को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोगों ने सरकार से अपील की है कि "सुसाइड नोट में 14 अधिकारियों के नाम होने पर एक अकेले एसपी को हटाने के पिछे गलत मंशा है".

