हरियाणा HSVP में 68 करोड़ के गबन का मामला, पूर्व विधायक पर अवैध ट्रांजेक्शन का आरोप, रामनिवास सुरजखेड़ा गिरफ्तार - HARYANA HSVP SCAM

हरियाणा HSVP के बैंक खाते में 68 करोड़ से ज्यादा राशि की अवैध ट्रांजेक्शन मामले में पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है.

रामनिवास सुरजखेड़ा गिरफ्तार
रामनिवास सुरजखेड़ा गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 10:28 AM IST

3 Min Read

पंचकूला: हरियाणा में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला टीम ने 68 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में पूर्व विधायक एवं पूर्व लेखा सहायक रहे रामनिवास सुरजाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है. जांच टीम ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश कर आगामी पूछताछ के लिए उसका एक दिन का रिमांड हासिल किया है.

अवैध रूप से करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में पता लगा कि 2 जनवरी 2018 से 10 सितंबर 2018 तक एचएसवीपी के दो खातों से कुल 68.71 करोड़ रुपये अवैध रूप से ट्रांसफर किए गए. इसके बाद रामनिवास, सुनील बंसल और एक प्राइवेट व्यक्ति संजीव जिंदल में इस राशि को 85 विभिन्न बैंक खातों से ट्रांसफर किया. यह खाते कथित रूप से जमीन अधिग्रहण मुआवजा धारकों के नाम पर थे. जबकि वास्तविकता में एचएसवीपी ने ऐसी कोई जमीन अधिग्रहित ही नहीं की थी.

2015 में खोला फर्जी खाता: ब्यूरो की जांच में पता लगा कि वर्ष 2015 में तत्कालीन सीनियर लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल ने पीएनबी, मनीमाजरा के अधिकारियों और बैंक कर्मचारी कुलबीर सिंह से मिलीभगत कर बिना अनुमति के एचएसवीपी का अवैध बैंक खाता खोला. फिर इसी खाते के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई. इसके बाद ही 2 जनवरी 2018 से 10 सितंबर 2018 तक एचएसवीपी के दो खातों से 68.71 करोड़ रुपये अवैध रूप से फर्जी खातों में ट्रांसफर किए गए.

रिटायरमेंट से पहले बंद करवाया खाता: आरोपी सुनील बंसल ने सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले 27 फरवरी 2019 को फर्जी खाता बंद करवा दिया. लेकिन ब्यूरो की जांच में आरोपी द्वारा एचएसवीपी के अन्य 10 बैंक खातों से भी करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर गबन किए जाने का पता लगा.

नौकरी से त्यागपत्र दिया: गौरतलब है कि आरोपी रामनिवास ने 6 दिसंबर 2017 को सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया था. इसके बाद रामनिवास ने जजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने. वर्ष 2019 से 2024 तक वह नरवाना से विधायक रहे. रामनिवास सुरजा खेड़ा पर उक्त मामले में घोटाले के पैसे से ही विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप भी हैं. वह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे. इससे पहले रामनिवास एचएसवीपी में सीनियर अकाउंट ऑफिसर थे.

RAMNIWAS SURJAKHEDA ARRESTED68 CRORES EMBEZZLEMENTरामनिवास सुरजखेड़ा गिरफ्तारहरियाणा एचएसवीपीHARYANA HSVP SCAM

