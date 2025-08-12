ETV Bharat / state

आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज रोकने पर बोलीं आरती राव, कहा- प्राइवेट अस्पताल ठीक नहीं कर रहे - AARTI RAO ON AYUSHMAN CARD SCHEME

गुरुग्राम: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करना बंद कर दिया है. एसोसिएशन का कहना है कि सरकार से प्राइवेट अस्पतालों के पहले के पैसे का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं किया जाएगा. इस मामले को लेकर राज्य स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बयान दिया है.

'लोगों का इलाज बंद करना गलत': स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि वित्त विभाग जल्द ही बकाया बिलों का भुगतान करने का प्रयास कर रहा है. आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज नहीं करने वाले अस्पताल ठीक नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में ही इलाज बंद कर देना गलत है. अगर अस्पताल योजना के तहत इलाज नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है. उन्होंने कहा कि सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जल्द ही बैठक करेगी.

'गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल का निर्माण जल्द': वहीं, गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जानकारी दी है. आरती राव ने बताया कि गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर भी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि अस्पताल का नक्शा दोबारा से बनाया गया है. जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे. बता दें कि आरती राव मंगलवार को गुरुग्राम में HIV एड्स जागरूकता अभियान की शुरुआत करने पहुंची थीं. हरियाणा सरकार द्वारा एड्स मरीजों को हर महीने ढाई हजार रुपये दे रही है. साथ ही, मेडिकल टेस्ट भी फ्री में किए जा रहे हैं. एड्स के खिलाफ पूरे प्रदेश में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा.