हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश, जियो फेंसिंग सिस्टम के विरोध में किया प्रदर्शन, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी - PROTEST AGAINST GEO FENCING APP

हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जियो फेंसिंग एप के विरोध में प्रदर्शन किया.

Haryana Health department employees protest against Geo Fencing app
हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कर्माचारियों में आक्रोश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2025 at 2:46 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 5:22 PM IST

नूंह/भिवानी/जींद: प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हाजिरी के लिए जियो फेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया है. इस सिस्टम के तहत स्वास्थ्य विभाग में लगे सभी कर्मचारियों की हाजिरी इसी एप के द्वारा लगाई जाएगी. हालांकि कर्मचारियों ने एप के जरिए हाजिरी लगाने का विरोध किया है. साथ ही वे सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इस के विरोध में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न दस संगठनों से जुड़े कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

नूंह में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन: नूंह में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जियो फेंसिंग एप के विरोध में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की. हड़ताल पर बैठे डॉक्टर लोकेश ने बताया कि पहले वे बायोमेट्रिक से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. इस ऐप से उनकी निजता का उल्लंघन होगा. इसी का वो विरोध कर रहे हैं. वहीं, सोनिया मलिक नर्सिंग ऑफिसर जिला प्रधान ने कहा कि करीब 10 यूनियन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं. हर यूनियन से दो लोग भूख हड़ताल पर हैं. हम एप का विरोध कर रहे हैं. वहीं, रिहान रजा एनएचएम प्रधान ने कहा कि मोबाइल से साइबर ठगी समेत कई प्रकार का खतरा रहता है. जियो फेसिंग एप से उनकी निजता पर हमला होगा. अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो कोई ठोस निर्णय लेने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मजबूर होंगे.

नूंह में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

भिवानी में एप का विरोध: भिवानी में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एप के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो तालमेल कमेटी से वार्ता कर आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा फैसला ले सकते हैं. प्रदर्शन कर रहे एमपीएचडब्ल्यू स्टेट प्रधान शर्मिला ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर नई एप का बोझ कर दिया है. कर्मचारियों पर पहले ही काम का दबाव रहता है. वहीं, डॉ आशीष ने कहा कि इस एप के जरिए कर्मचारियों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है. सरकार उनकी मांग को माने नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है.

भिवानी में एप का विरोध (ETV Bharat)

जींद में स्वास्थ्यकर्मियों का विरोध: जींद में भी जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति के विरोध में गुरूवार को चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सम्मुख धरना दिया. साथ ही कर्मचारी एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे. स्वास्थ्य एसोसिएशनों ने सिविल सर्जन के माध्यम से राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान हरियाणा सिविल मेडिकल सर्वि एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डा. विजेंद्र ढांडा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी जब पहले ही बायोमेट्रिक आधारित अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो जियो फेंसिंग लोकेशन आधरित उपस्थिति के तहत दर्ज करवाने को कोई ओचित्य नही बनता है.

जींद में स्वास्थ्यकर्मियों का विरोध (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था आश्वासन: स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी के नेता राममेहर वर्मा ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी लोकतांत्रिक तरीके से लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन करते हुए बीते आठ जुलाई को स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी द्वारा राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को ज्ञापन सौंपा था,जिसमें स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी के पदाधिकारियों को भरोसा दिया था. साथ ही कहा था कि अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जाएगा और जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति के लिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए भरोसे के बावजूद कुछ अधिकारी लगातार जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज करने को लेकर बाध्य कर रहे हैं.

साइबर क्राइम का बढ़ सकता है खतरा: प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मानें तो जियो फेंसिंग एप से कर्मचारियों की निजता का उल्लंघन होगा. साथ ही लोकेशन भी सार्वजनिक होगा. इससे साइबर क्राइम का खतरा अधिक बढ़ जाता है.

TAGGED:

