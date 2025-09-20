ETV Bharat / state

74वें अखिल भारतीय पुलिस खेलों का राज्यपाल ने किया शुभारंभ, 34 टीमों के 1474 पुलिसकर्मी दिखाएंगे दमखम

करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में राज्यपाल ने 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह खेलों का शुभारंभ किया.

अखिल भारतीय पुलिस खेलों का राज्यपाल ने किया शुभारंभ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
करनाल: हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह खेलों का भव्य शुभारंभ किया.इस मौके पर राज्यपाल को पुलिस टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. समारोह में देशभर से आए पुलिस खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर अनुशासन और जोश का परिचय दिया.

राज्यपाल को पुलिस टुकड़ी द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)

खेलों से निखरती है पुलिसकर्मियों की खेल भावना: इस दौरान राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपने संबोधन में कहा कि, "इस तरह के आयोजनों से पुलिसकर्मियों की खेल भावना को बढ़ावा मिलता है. कठिन पुलिस सेवा के बीच भी जवान खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रशंसा के योग्य है." उन्होंने हरियाणा पुलिस की समृद्ध खेल विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि, "राज्य के पुलिस खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक और सम्मान प्राप्त किए हैं."

34 टीमों के 1474 पुलिसकर्मी दिखाएंगे दमखम (ETV Bharat)

हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान: राज्यपाल ने आगे कहा कि, "हरियाणा पुलिस के एथलीटों को अब तक पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य सम्मान मिल चुके हैं. साथ ही ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है." राज्यपाल ने पुलिस के अनुशासन और समर्पण को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया.

मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी (ETV Bharat)

कटक से हुई थी पुलिस खेलों की शुरुआत: वहीं, अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि, "अखिल भारतीय पुलिस खेलों की शुरुआत साल 1951 में ओडिशा के कटक से हुई थी. ये खेल प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करती हैं और राज्यों के बीच आपसी सौहार्द व सहयोग की भावना को मजबूत करती हैं."

34 टीमों के 1474 खिलाड़ी ले रहे भाग: इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों से कुल 34 टीमें भाग ले रही हैं. इनमें 1124 पुरुष और 350 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. खेलों के संचालन के लिए 130 तकनीकी अधिकारी तैनात किए गए हैं. प्रतियोगिता के दौरान आर्म रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग और कुश्ती जैसी स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी.

TAGGED:

HARYANA GOVERNORKARNAL 74TH ALL INDIA POLICE GAMESहरियाणा राज्यपाल असीम कुमार घोष74वें अखिल भारतीय पुलिस खेल74TH ALL INDIA POLICE GAMES 2025

