पंचकूला: हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी करने के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर हुई थी. इसी केस में सोमवार को हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार द्वारा जांच कमेटी की सील बंद रिपोर्ट पेश की गई. कोर्ट को बताया गया कि रिपोर्ट में तीन अधीक्षक समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है. सरकार ने कहा कि यह विवादित सूची उक्त अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है.

"राजनीतिक लाभ के लिए सूची जारी":

सरकार ने इन अधिकारियों की लापरवाही के चलते सूची लीक होने की बात कही. इस आरोप का खंडन करते हुए याची की वकील ने कहा कि विभाग के मंत्री ने मीडिया में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी और सूची भी जारी होगी. इस आधार पर यह सूची अधिकारियों की गलती से जारी होने की बात को गलत बताया गया. याची के वकील ने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट से इस सूची पर रोक की मांग की.



"दोषी अधिकारियों पर आरोप तय कर हलफनामा पेश करें सरकार":

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने याची को अगली सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी कोर्ट में पेश करने को कहा. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर कोर्ट में हलफनामा पेश करने के आदेश दिए. वहीं, मामले में याची साहिबजीत सिंह संधू ने कहा कि सूची के सार्वजनिक होने पर मीडिया ने इसे बिना किसी सत्यापन के प्रकाशित किया. आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक जांच के व्यक्तियों को भ्रष्ट बताना उनके अधिकारों का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.



"सार्वजनिक होने से रोकने में सरकार विफल":

राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि विवाद का कारण बना ये दस्तावेज गोपनीय होना चाहिए था. वहीं याची ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी, ताकि उन 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जा सके, जिनका नाम भ्रष्ट पटवारी के रूप में सूची में शामिल था. लेकिन विभाग ने इस अवैध जानकारी को रोकने में विफलता दिखाई.

स्वतंत्र जांच की मांग:

याची ने अदालत से आग्रह किया कि सूची को तुरंत सार्वजनिक डोमेन से वापस लिया जाए और आगे इसकी कोई जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न हो. याची ने इस सूची के लीक होने के जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग भी की.

