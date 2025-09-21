ETV Bharat / state

हरियाणा में सड़कों की बदलेगी सूरत, 4827 करोड़ रुपए से 9410 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा कायाकल्प

हिसार : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में राज्य स्तरीय "प्रादेशिक सड़क उन्नयन परियोजना" का शुभारंभ किया है जिसके तहत 4 हजार 827 करोड़ की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा.

"सड़कें अर्थव्यवस्था की धमनियां": मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे हरियाणा के बुनियादी ढांचे के विकास में एक "स्वर्णिम अध्याय" बताते हुए कहा कि "ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को समर्पित है और सड़कें सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की धमनियां है. सड़क मार्ग का नेटवर्क मजबूत होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. ये पहल ग्रामीण और शहरी दूरी को कम करेगी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगी."

"लापरवाही करने वालों को छोड़ेंगे नहीं" : नायब सिंह सैनी ने कहा कि "क्षेत्रीय सड़क उन्नयन परियोजना परिवहन लागत को कम करेगी, प्रदूषण को कम करेगी, ईंधन की बचत करेगी और उद्योग के साथ कृषि दोनों को बढ़ावा देगी. नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी ठेकेदार या अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

"प्रादेशिक सड़क उन्नयन परियोजना" का शुभारंभ (Etv Bharat)

"43,703 किलोमीटर सड़कों का सुधार" : नायब सिंह सैनी ने कहा कि "पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ से 43,703 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 2,417 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं. हरियाणा में अब कोई जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से अछूता नहीं है. महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हिसार और आसपास के इलाके के विकास को नए आयाम मिलेंगे. अब तक 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं जिनमें से 12 पर काम पूरे हो चुके हैं. पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ से 1,719 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने जबकि पिछली सरकार के शासनकाल में केवल 451 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने थे."

"रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री लगाई गई" : उन्होंने कहा कि "वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए 844 करोड़ रुपये की लागत से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाईन का निर्माण करवाया गया. सोनीपत-जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से करवाया गया है. रोहतक में देश की पहली एलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण करवाया गया है जबकि कुरूक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन का कार्य 265 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है. सोनीपत के बड़ी में 483 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से रेल कोच रिपेयर फैक्टरी लगाई गई है. फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपये की लागत से वाई. एम. सी. ए. चौक से बल्लभगढ़ तक और 2494 करोड़ रुपये की लागत से बदरपुर- मुजेसर मेट्रो शुरू हुई है. 2 हजार 29 करोड़ रुपये की लागत से बहादुरगढ- मुंडका मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है. गुरुग्राम में 2143 करोड़ रुपये की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर-56 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है."