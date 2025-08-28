ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, 1984 दंगा पीड़ित सिख परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी, समाज करेगा सीएम सैनी का सम्मान - JOBS FOR 1984 SIKH RIOT VICTIMS

हरियाणा सरकार 1984 दंगा पीड़ितों को नौकरी देगी, दादूवाल ने फैसले का स्वागत किया. सिख समाज करेगा सीएम सैनी का सम्मान.

1984 दंगा पीड़ित सिख परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी
1984 दंगा पीड़ित सिख परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2025 at 11:10 PM IST

4 Min Read

करनाल/पंचकूला: हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी कि दंगों में मारे गए 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी. सरकार के इस फैसले का सिख समाज ने स्वागत किया है और धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बलजीत दादूवाल ने कहा कि जल्द ही पूरे सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान किया जाएगा.

सिख समाज के जख्मों पर मरहम

करनाल पहुंचे बलजीत दादूवाल ने कहा कि 1984 का सिख कत्लेआम किसी सामान्य दंगे की तरह नहीं था, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश थी. उन्होंने बताया कि उस दौरान गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, घरों और दुकानों को जलाया गया और सिख समाज पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया. दादूवाल ने कहा – “आज हरियाणा सरकार के इस फैसले ने पीड़ित परिवारों के घावों पर मरहम लगाने का काम किया है. यह फैसला न केवल पीड़ितों को राहत देगा, बल्कि पूरे सिख समाज को यह संदेश देगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है.”

करनाल पहुंचे बलजीत दादूवाल ने फैसले का किया स्वागत
करनाल पहुंचे बलजीत दादूवाल ने फैसले का किया स्वागत (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि 1984 दंगों में हरियाणा में 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानें, 57 फैक्ट्रियां, 3 रेल डिब्बे और 85 वाहन जलाए गए थे. इन घटनाओं में 58 लोग घायल हुए और 121 लोगों की मौत हुई थी.

धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बलजीत दादूवाल
धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बलजीत दादूवाल (Etv Bharat)

अमेरिका की घटना पर जताई चिंता

दादूवाल ने अमेरिका में हाल ही में सामने आए एक मामले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वहां एक सिख युवक को सड़क हादसे में दोषी ठहराते हुए 45 साल की सजा सुनाई गई है. इस पर उन्होंने चिंता जताई और कहा – “गलती किसी से भी हो सकती है, जानबूझकर कोई हादसा नहीं करता. इतनी कड़ी सजा उचित नहीं है. हम अमेरिका में रह रहे सिख समाज के लोगों से संपर्क में हैं और प्रयास करेंगे कि उस युवक को न्याय मिले.”

झींडा पर साधा निशाना

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यशैली पर पूछे गए सवाल पर दादूवाल ने सीधे तौर पर कमेटी अध्यक्ष जगजीत सिंह झींडा को घेरा. उन्होंने कहा कि झींडा की कार्यशैली पूरी तरह फेल हो चुकी है. “आज स्थिति यह है कि गुरुद्वारे अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और केंद्रीय स्तर पर कोई समन्वय नहीं दिखता. इससे सिख समाज का नुकसान हो रहा है.”

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण भेंट कर सम्मानित किया
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण भेंट कर सम्मानित किया (Etv Bharat)

पंचकूला गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचे सीएम

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह पंचकूला के प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पहुंचे. यहां उन्होंने गुरुघर में माथा टेक प्रदेश की सुख-शांति के लिए अरदास की. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण भेंट कर सम्मानित किया. सीएम सैनी प्रदेश की कमान संभालने के बाद से कई बार गुरुद्वारा नाडा साहिब में दर्शन के लिए आ चुके हैं.

पंचकूला गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचे सीएम
पंचकूला गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचे सीएम (Etv Bharat)

हमने अपना वादा निभाया - सीएम

गुरुद्वारा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार 1984 दंगा पीड़ितों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा – “हमने वादा किया था कि दंगों में प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा और अब नौकरी देने का निर्णय उसी दिशा में कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी दोषियों को सजा दिलाने का काम किया है. कांग्रेस की सरकारें इस मामले में पूरी तरह असफल रहीं. भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस ने कभी पीड़ितों को न्याय दिलाने की मंशा नहीं दिखाई.”

गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाएगा प्रदेश

सीएम सैनी ने विधानसभा सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सदन ने सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि यह पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाएगा और इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी.

इसे भी पढ़ें- हिसार में CET परीक्षा में कड़े के साथ एंट्री पर बवाल, धरने पर बैठने की धमकी के बाद प्रवेश मिला

करनाल/पंचकूला: हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी कि दंगों में मारे गए 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी. सरकार के इस फैसले का सिख समाज ने स्वागत किया है और धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बलजीत दादूवाल ने कहा कि जल्द ही पूरे सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान किया जाएगा.

सिख समाज के जख्मों पर मरहम

करनाल पहुंचे बलजीत दादूवाल ने कहा कि 1984 का सिख कत्लेआम किसी सामान्य दंगे की तरह नहीं था, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश थी. उन्होंने बताया कि उस दौरान गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, घरों और दुकानों को जलाया गया और सिख समाज पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया. दादूवाल ने कहा – “आज हरियाणा सरकार के इस फैसले ने पीड़ित परिवारों के घावों पर मरहम लगाने का काम किया है. यह फैसला न केवल पीड़ितों को राहत देगा, बल्कि पूरे सिख समाज को यह संदेश देगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है.”

करनाल पहुंचे बलजीत दादूवाल ने फैसले का किया स्वागत
करनाल पहुंचे बलजीत दादूवाल ने फैसले का किया स्वागत (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि 1984 दंगों में हरियाणा में 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानें, 57 फैक्ट्रियां, 3 रेल डिब्बे और 85 वाहन जलाए गए थे. इन घटनाओं में 58 लोग घायल हुए और 121 लोगों की मौत हुई थी.

धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बलजीत दादूवाल
धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बलजीत दादूवाल (Etv Bharat)

अमेरिका की घटना पर जताई चिंता

दादूवाल ने अमेरिका में हाल ही में सामने आए एक मामले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वहां एक सिख युवक को सड़क हादसे में दोषी ठहराते हुए 45 साल की सजा सुनाई गई है. इस पर उन्होंने चिंता जताई और कहा – “गलती किसी से भी हो सकती है, जानबूझकर कोई हादसा नहीं करता. इतनी कड़ी सजा उचित नहीं है. हम अमेरिका में रह रहे सिख समाज के लोगों से संपर्क में हैं और प्रयास करेंगे कि उस युवक को न्याय मिले.”

झींडा पर साधा निशाना

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यशैली पर पूछे गए सवाल पर दादूवाल ने सीधे तौर पर कमेटी अध्यक्ष जगजीत सिंह झींडा को घेरा. उन्होंने कहा कि झींडा की कार्यशैली पूरी तरह फेल हो चुकी है. “आज स्थिति यह है कि गुरुद्वारे अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और केंद्रीय स्तर पर कोई समन्वय नहीं दिखता. इससे सिख समाज का नुकसान हो रहा है.”

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण भेंट कर सम्मानित किया
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण भेंट कर सम्मानित किया (Etv Bharat)

पंचकूला गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचे सीएम

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह पंचकूला के प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पहुंचे. यहां उन्होंने गुरुघर में माथा टेक प्रदेश की सुख-शांति के लिए अरदास की. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण भेंट कर सम्मानित किया. सीएम सैनी प्रदेश की कमान संभालने के बाद से कई बार गुरुद्वारा नाडा साहिब में दर्शन के लिए आ चुके हैं.

पंचकूला गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचे सीएम
पंचकूला गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचे सीएम (Etv Bharat)

हमने अपना वादा निभाया - सीएम

गुरुद्वारा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार 1984 दंगा पीड़ितों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा – “हमने वादा किया था कि दंगों में प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा और अब नौकरी देने का निर्णय उसी दिशा में कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी दोषियों को सजा दिलाने का काम किया है. कांग्रेस की सरकारें इस मामले में पूरी तरह असफल रहीं. भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस ने कभी पीड़ितों को न्याय दिलाने की मंशा नहीं दिखाई.”

गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाएगा प्रदेश

सीएम सैनी ने विधानसभा सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सदन ने सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि यह पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाएगा और इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी.

इसे भी पढ़ें- हिसार में CET परीक्षा में कड़े के साथ एंट्री पर बवाल, धरने पर बैठने की धमकी के बाद प्रवेश मिला

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA CM NAYAB SAINI1984 सिख दंगा पीड़ितों को नौकरीनाडा साहिब गुरुद्वारे पर नायब सैनीबलजीत दादूवालJOBS FOR 1984 SIKH RIOT VICTIMS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

हरियाणा में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 25 सितंबर से हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.