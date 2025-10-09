ETV Bharat / state

हरियाणा में अनुसूचित जाति के सदस्यों को मिलेगी ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग, इस तरह करें आवेदन

अनुसूचित जाति के सदस्यों को मिलेगी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 9, 2025 at 8:59 AM IST 2 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए जा सके. आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है. साथ ही सरकार ओर से लोन का भी प्रावधान किया जा रहा है, ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर खुद आत्मनिर्भर बन सके. ड्रोन ट्रेनिंग से युवा बनेंगे आत्मनिर्भर: इसे ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष जिसकी आयु 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, उन उम्मीदवारों से एप्लीकेशन मांगे हैं. ताकि वह ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.