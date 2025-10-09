हरियाणा में अनुसूचित जाति के सदस्यों को मिलेगी ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग, इस तरह करें आवेदन
Drone Pilot Training: अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देगी. जानें क्या है पूरा प्रोसेस
Published : October 9, 2025 at 8:59 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए जा सके. आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है. साथ ही सरकार ओर से लोन का भी प्रावधान किया जा रहा है, ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर खुद आत्मनिर्भर बन सके.
ड्रोन ट्रेनिंग से युवा बनेंगे आत्मनिर्भर: इसे ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष जिसकी आयु 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, उन उम्मीदवारों से एप्लीकेशन मांगे हैं. ताकि वह ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.
18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवार होंगे पात्रः फरीदाबाद में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक अजय ने बताया कि "हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों (महिला एवं पुरुष) को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी. निगम द्वारा दी जा रही यह विशेष प्रशिक्षण योजना 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक हो और जिन्होंने न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो."
इच्छुक उम्मीदवार अपने आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, 10वीं की मार्कशीट और पासपोर्ट साइज के दो फोटो के साथ हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में दिनांक 15 अक्टूबर 2025 तक संपर्क कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में छठी मंजिल पर कमरा नंबर 609 में जाकर संपर्क कर सकते हैं. इस बारे में अगर को विशेष जानकारी चाहिए तो वह दूरभाष संख्या 0129-2264567 कॉल कर सकते हैं.