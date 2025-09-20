ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स के हित में लिया बड़ा फैसला, 1000 राइस मिलों को मिलेगा सीधा फायदा

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है जिसका सीधा फायदा 1000 राइस मिलों को मिलेगा. हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने राइस मिलों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दै है.

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राइस मिलर्स के हित में बड़ी घोषणा की है. राज्य सरकार ने चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश की लगभग 1000 राइस मिलों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही मिलर्स को बोनस राशि के अतिरिक्त करीब 50 करोड़ रुपये के होल्डिंग चार्जस में भी छूट प्रदान की जाएगी.

किसानों की शिकायतों का होगा निपटारा : हरियाणा सरकार ने खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के लिए सभी 22 जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मंडियों और खरीद केंद्रों के निरीक्षण और समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है. अधिकारी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करने के साथ ही किसानों की शिकायतों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित करेंगे.

कांग्रेस के आरोप निराधार : वहीं प्रेस वार्ता में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. कांग्रेस व उसके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं, जिनका चुनाव आयोग ने भी खंडन किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में भ्रम फैलाने के प्रयास सफल नहीं होंगे.