हरियाणा में HSSC के जरिए ग्रुप-डी में DSC और OSC के लिए 1209 पद आरक्षित, सरकार का ऐतिहासिक फैसला - HARYANA GROUP D POST RESERVATION

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 14, 2025 at 1:52 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:38 PM IST 2 Min Read

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के जरिए ग्रुप-डी के 7596 पदों में से DSC और OSC के लिए 1209 पद आरक्षित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. ग्रुप डी में पद आरक्षित : हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि "हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से होने वाली ग्रुप-डी के 7596 पदों में से DSC और OSC के लिए 1209 पद आरक्षित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. चयन प्रक्रिया CET स्कोर के आधार पर मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए की जाएगी.

