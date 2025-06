ETV Bharat / state

फरीदाबाद: यमुना से सटे फरीदाबाद के कई गांवों में जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. लगातार गिरते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अब जल संरक्षण को लेकर गंभीर है. यही वजह है कि यमुना नदी से सटे गांवो में एक एकड़ में एक जोहड़ बनाया जाएगा, ताकि बरसात के जल को संरक्षित किया जा सके. उपायुक्त ने सरपंचों संग की बैठक: इस बारे में उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला फरीदाबाद के यमुना नदी से सटे सभी गांवों के सरपंचों की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला मुख्यालय में आयोजित की गई. इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के जल संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना की जानकारी साझा की गई. फरीदाबाद में बनेंगे जोहड़ (ETV Bharat)